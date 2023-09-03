İOKBS 2023 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 💭 2023 MEB bursluluk sınavı zor muydu? - İOKBS adayların görüşleri Twitter

İOKBS 2023 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlediği bursluluk sınavı sona erdi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ikamet eden öğrencilere 30 bin kişilik kontenjan ayrılırken 2023 yılında toplam burs verilecek öğrenci sayısı 100 bin olarak açıklandı. Peki 2023 MEB bursluluk sınavı zor muydu? İşte aday görüşleri ile sosyal medya yorumları...

2023 MEB BURSLULUK SINAVI ZOR MUYDU?

3 Eylül Pazar günü, saat 10.00'da başlayan sınav için adaylara 120 dakkia süre tanındı. Adaylara, eğitim aldıkları kademelere göre 4'er seçenekli toplam 100 soru yöneltilecek. Sayısal ve sözel derslerden sorulan sorulara ilişkin yorumlar henüz gelmedi. Saat 12.00'de sona erecek sınavın ardından adayların ilk yorumlarıyla birlikte haberimiz güncellenecektir.

İOKBS bursluluk sınavında adaylara sorulan soruların derslere göre dağılımı şöyle:

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için;

Türkçe: 25 soru

Matematik: 25 soru

Fen Bilimleri: 25 soru

Sosyal Bilgiler: 25 soru

NOT: 8. sınıflar için Sosyal Bilgiler Testi'nde T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları bulunacaktır.

9, 10 ve 11. sınıflar için:

Türk Dili ve Edebiyatı: 25 soru

Matematik: 25 soru

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji): 25 soru

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi): 25 soru

2023 İOKBS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Bakanlığın yayımladığı İOKBS sınav kılavuzuna göre, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30'da sınav giriş yerlerinde hazır bulunacaklardır.

2023 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMA AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.