Haberler Haberler İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı

İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri için arama motorları ve sosyal medyada araştırmalar sürüyor. MEB'in gerçekleştireceği sınav 3 Eylül tarihinde yapılacak. Adaylar giriş belgelerini sorguluyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İOKBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 07:50
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı

MEB tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı ile ilgili yeni detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Bu yıl 3 Eylül 2023 Pazar günü yapılacak olan sınavın giriş yerleri belli oldu. Adayların sınav giriş belgeleri ile kimlik kartlarını (geçici kimlik belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmadan salonlara alınmayacağı sınava ilişkin tüm detaylar ve merak edilenler haberimizde...

2023 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt içinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek 2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek.

İOKBS KAÇ SORU, SÜRE KAÇ DAKİKA?

Sınavda öğrencilere seviyelerine göre 4 seçenekli 100 soru yöneltilirken, sınav süresi olarak 120 dakika verilecek.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, İOKBS sınav giriş belgesi sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilecek. Buna göre, sınav giriş belgelerinin en geç 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İOKBS SINAV KURALLARI

  • Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
  • Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
  • Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

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