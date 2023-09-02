İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı

MEB tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı ile ilgili yeni detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Bu yıl 3 Eylül 2023 Pazar günü yapılacak olan sınavın giriş yerleri belli oldu. Adayların sınav giriş belgeleri ile kimlik kartlarını (geçici kimlik belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmadan salonlara alınmayacağı sınava ilişkin tüm detaylar ve merak edilenler haberimizde...

2023 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt içinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek 2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek.

İOKBS KAÇ SORU, SÜRE KAÇ DAKİKA?

Sınavda öğrencilere seviyelerine göre 4 seçenekli 100 soru yöneltilirken, sınav süresi olarak 120 dakika verilecek.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, İOKBS sınav giriş belgesi sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilecek. Buna göre, sınav giriş belgelerinin en geç 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

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İOKBS SINAV KURALLARI