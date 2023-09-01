Haberler Haberler TV 8,5 CANLI YAYIN | TV8,5 nasıl izlenir? Yayın akışı ve frekans bilgileri... (TV 8,5 canlı izle)

TV 8,5 CANLI YAYIN | TV8,5 nasıl izlenir? Yayın akışı ve frekans bilgileri... (TV 8,5 canlı izle)

Avrupa maçları ve Suudi Arabistan Pro Lig yayın haklarını elinde bulunduran TV 8,5 son dönemin en çok izlenen kanalları arasına girdi. Futbolseverler müsabakaları izlemek için TV 8,5 canlı yayın bilgilerini, frekans bilgilerini ve TV 8,5 nasıl izlenir? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 09:50
TV 8,5 CANLI YAYIN | TV8,5 nasıl izlenir? Yayın akışı ve frekans bilgileri... (TV 8,5 canlı izle)

Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

TV8,5 YAYIN AKIŞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

TV8,5 YOUTUBE CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN...

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

DİĞER
Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Canan Perver'in son haline bakın!
Kumar bitti şantaj başladı! CHP'nin İYİ Parti ve HDP planı hazır: İttifak yoksa linç taarruzu var
Olay sözler! "Hangi performansıyla formayı hak ediyor bilmiyorum"
G.Saray önceliği belirledi! Transferde kritik 48 saat
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
Ağustos enflasyon ne zaman açıklanacak 2023?
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI KOD! | Bugün hava nasıl olacak?
CUMA HUTBESİ | 1 Eylül Cuma
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 EYLÜL 2023 | Haftanın son iş gününde sizi ne bekliyor?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa Ligi play-off turu sonuçları! İşte Avrupa Ligi play-off turu sonuçları! 09:48
Roma - Milan maçı saat kaçta? Roma - Milan maçı saat kaçta? 09:38
Müller: G.Saray pastanın üstündeki krema gibidir! Müller: G.Saray pastanın üstündeki krema gibidir! 09:32
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı detayları! Kasımpaşa - Trabzonspor maçı detayları! 09:09
Aboubakar'a büyük övgü! "Kralı atamaz böylesini" Aboubakar'a büyük övgü! "Kralı atamaz böylesini" 08:50
Olay sözler! "Hangi performansıyla formayı hak ediyor bilmiyorum" Olay sözler! "Hangi performansıyla formayı hak ediyor bilmiyorum" 08:29
Daha Eski
Payet’ten vazgeçtik Payet’ten vazgeçtik 01:21
Beyaz’a pasta kesildi Beyaz’a pasta kesildi 01:20
Yeniden Januzaj Yeniden Januzaj 01:17
Beşiktaş'tan Pezzella bombası! Beşiktaş'tan Pezzella bombası! 01:10
F.Bahçe resmi teklif yaptı! Olmazsa B Planı Sambacı F.Bahçe resmi teklif yaptı! Olmazsa B Planı Sambacı 01:10
G.Saray'dan orta saha hamlesi! Menajeriyle görüşme yapıldı G.Saray'dan orta saha hamlesi! Menajeriyle görüşme yapıldı 01:10