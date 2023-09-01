MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 1 Eylül MasterChef ödül oyunu

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star 1 Eylül Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümü ile seyircisi karşısına çıktı. MasterChef All Star'da 100 bin TL'yi kazanan yarışmacı belli oldu. MasterChef All Star'da '100 bin ödülü kim kazandı?' sorusu da yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini üstlendiği programda her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar para ödülünü kazanmak için üstün çaba gösterdi. Peki, 1 Eylül MasterChef'te ödülü kim kazandı? MasterChef All Star 100 bin TL'yi kim aldı?

11 AĞUSTOS MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın 1 Eylül Cuma akşamı yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. 100 bin TL'lik ödülü kazanmak büyük ter döken yarışmacılar şeflerin istediği tabağa yapmak için üst düzey performans sergiledi.

Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından yapılan değerlendirme sonrasında en fazla başarılı yemeğe sahip olan MAVİ TAKIM ödül oyunu 2. etaba geçmeye hak kazandı.

Ödül oyununda 2. etaba geçen kırmızı takımın yarışmacıları bireysel olarak kozlarını paylaştı

MasterChef All Star son bölümde MAVİ TAKIM yarışmacıları arasında en başarılı yemeği hazırlayan DİLARA, 100 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı oldu.