AĞUSTOS ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları beklenti anketi ve tahminler

AĞUSTOS ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın başında açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Memur ve emeklilere 2024-2025 yıllarında yapılacak zam oranlarının açıklanmasının ardından ilk veri olması sebebiyle Ağustos ayı rakamları büyük merakla bekleniyor. Peki Ağustos enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Ağustos ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler? İşte detaylar...

TÜİK 2023 AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde, bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Ancak Eylül ayının 3'ü Pazar gününe denk geldiği için Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü, saat 10.00'da açıklanacak. Ağustos ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı netleşirken bu rakamlar aynı zamanda 2024 emekli ve memur zam oranı için 2. veri olacak.

TEMMUZ AYINDA ENFLASYON KAÇ OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2023 tarihinde açıklanan verilere göre, Temmuz 2023 enflasyon oranı yıllık %47,83, aylık %9,49 oldu.

Yıllık enflasyon, sekiz aydır devam eden düşüş trendini temmuz ayında sonlandırarak yükselişe geçti. Aylık enflasyon ise 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Temmuz ayında enflasyona en çok katkı sağlayan gruplar sırasıyla, ulaştırma (%17,75), gıda ve alkolsüz içecekler (%9,64) ve ev eşyaları ve hizmetleri (%7,35) oldu.

AĞUSTOS ENFLASYONU BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti.