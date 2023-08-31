Haberler Haberler EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ? | Emekliye ara zam yapılacak mı?

EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ? | Emekliye ara zam yapılacak mı?

Memur ve memur emeklilerine 2024-2025 yıllarında yapılacak zam oranlarının Hakem Kurulu tarafından belirlenmesinin ardından emekli maaş zammı da yeniden gündemdeki yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emeklileri memnun edecek adımlar atacağız' sözlerinin ardından memur maaşlarına gelecek zammın da belli olmasıyla arama motorlarında 'Emekli maaşına zan gelecek mi? Emekliye ara zam yapılacak mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 15:35 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 15:40
EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ? | Emekliye ara zam yapılacak mı?

EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ? | Kamu işveren ve sendikaların uzlaşamaması sonucu toplanan Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranını açıkladı. Buna göre, memur ve emekliler 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam alacak. Peki emekli maaşına zam gelecek mi? Emekliye ara zam yapılacak mı? İşte detaylar ve merak edilenler...

EMEKLİYE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenleme için memur zammının referans alınması beklenirken uzmanlar, taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı ihtimal, üzerinde duruyor. Yüzde 45'lik zammın gerçekleşmesi ve en düşük maaşın 10 bin lira olması durumunda, kök maaşına göre emeklilerin zamlı maaşları şöyle olacak:

Kök maaş: 6.000₺ - 6.750 ₺

ZAMLI MAAŞ: 10.000 ₺

Kök maaş: 7.000 ₺

ZAMLI MAAŞ: 10.150 ₺

Kök maaş: 7.500 ₺

ZAMLI MAAŞ: 10.875 ₺

Kök maaş: 8.000 ₺

ZAMLI MAAŞ: 11.600 ₺

Kök maaş: 8.500 ₺

ZAMLI MAAŞ: 12.325 ₺

Kök maaş: 9.000 ₺

ZAMLI MAAŞ: 13.050 ₺

Kök maaş: 9.500 ₺

ZAMLI MAAŞ: 13.775 ₺

Kök maaş: 10.000 ₺

ZAMLI MAAŞ: 14.500 ₺

DİĞER
Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı mı? Pınar Şipaloğlu aşklarını böyle itiraf etti! “Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir”
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu! Hangi meslek ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
F.Bahçe'den yılın ters köşesi!
Yıldız isme 10 milyon euro'luk teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zamlı bekçi, polis, öğretmen, hemşire, doktor, teknisyen maaşları kaç TL oldu?
Evde bakım parası, 65 yaş (yaşlılık) aylığı, dul ve yetim aylığı, aile destek parası kaç TL oldu?
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2024-2025 memur maaş hesaplaması
SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ 0LDU | Memur, memur emeklisi zammı yüzde kaç oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı 15:18
Kosova Milli Takımı’na Süper Lig’den 8 isim! Kosova Milli Takımı’na Süper Lig’den 8 isim! 15:13
Galatasaray kura çekimi ne zaman? Galatasaray kura çekimi ne zaman? 14:44
Aslan'ı yıkan haber! İki yıldız elden kaçtı Aslan'ı yıkan haber! İki yıldız elden kaçtı 14:44
Eyüpspor'da Sekidika ile yollar ayrıldı Eyüpspor'da Sekidika ile yollar ayrıldı 14:37
Santarelli: Ülkeme karşı oynamak benim için farklı olacak Santarelli: Ülkeme karşı oynamak benim için farklı olacak 14:33
Daha Eski
Roma, Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı! Roma, Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı! 14:27
G.Saray genç yıldızı kadrosuna kattı! G.Saray genç yıldızı kadrosuna kattı! 14:24
Kasımpaşa ile Trabzonspor 29. randevuda Kasımpaşa ile Trabzonspor 29. randevuda 13:22
Transfer gelişmesi: Bu hafta sonuna transfer... Transfer gelişmesi: Bu hafta sonuna transfer... 13:13
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı detayları! Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı detayları! 13:09
Twente-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente-Fenerbahçe maçı saat kaçta? 13:07