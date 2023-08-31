EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ? | Emekliye ara zam yapılacak mı?

EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ? | Kamu işveren ve sendikaların uzlaşamaması sonucu toplanan Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranını açıkladı. Buna göre, memur ve emekliler 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam alacak. Peki emekli maaşına zam gelecek mi? Emekliye ara zam yapılacak mı? İşte detaylar ve merak edilenler...

EMEKLİYE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenleme için memur zammının referans alınması beklenirken uzmanlar, taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı ihtimal, üzerinde duruyor. Yüzde 45'lik zammın gerçekleşmesi ve en düşük maaşın 10 bin lira olması durumunda, kök maaşına göre emeklilerin zamlı maaşları şöyle olacak:

Kök maaş: 6.000₺ - 6.750 ₺ ZAMLI MAAŞ: 10.000 ₺

Kök maaş: 7.000 ₺ ZAMLI MAAŞ: 10.150 ₺

Kök maaş: 7.500 ₺ ZAMLI MAAŞ: 10.875 ₺

Kök maaş: 8.000 ₺ ZAMLI MAAŞ: 11.600 ₺

Kök maaş: 8.500 ₺ ZAMLI MAAŞ: 12.325 ₺

Kök maaş: 9.000 ₺ ZAMLI MAAŞ: 13.050 ₺

Kök maaş: 9.500 ₺ ZAMLI MAAŞ: 13.775 ₺