Haberler Haberler S SPORT PLUS CANLI İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

S SPORT PLUS CANLI İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek kulüplerimizin müsabakalarını yayınlayacak kanallardan biri olan S Sport Plus'un yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın play-off turu maçları nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:01
S SPORT PLUS CANLI İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

UEFA Konferans Ligi'nde birçok maçı yayınlayan S Sport Plus, play-off turu ilk müsabakalarında ve rövanş maçlarında da yayıncı olacak. UEFA Konferans Ligi'nde Twente - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta yer alacak. Beşiktaş'ın Avrupa maçının yayıncısı henüz bilinmiyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik ödüle bir adım kala verdiği cevap geceye damga vurdu! İşte yarışmacının annesinin verdiği o tepki
Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos programı belli oldu!
G.Saray maçının ardından flaş sözler!
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
30 Ağustos 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 1 EYLÜL CUMA 2023 | Çeyizlik, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
AKTÜEL ÜRÜNLERDE KIRTASİYE İNDİRİMİ | Kırtasiye malzemeleri BİM - ŞOK - A101
DGS tercihleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! 09:41
G.Saray maçının ardından flaş sözler! G.Saray maçının ardından flaş sözler! 09:19
Bertuğ 5 yıllık imza attı Bertuğ 5 yıllık imza attı 08:14
Roma’dan Zeki müjdesi geldi Roma’dan Zeki müjdesi geldi 08:10
Toparlan! Toparlan! 07:14
Hayırlı Olsun Hayırlı Olsun 07:12
Daha Eski
Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları 01:53
Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları 01:53
"En iyisini alacağız" "En iyisini alacağız" 01:47
El Arabi araya girdi El Arabi araya girdi 01:45
Moritz Volz’u davet etti Moritz Volz’u davet etti 01:44
Soumare Sevilla’ya Soumare Sevilla’ya 01:42