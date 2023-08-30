HaberlerHaberlerA101 AKTÜEL ÜRÜNLER 31 AĞUSTOS | Aldın Aldın'da bu hafta okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri!
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 31 AĞUSTOS | Aldın Aldın'da bu hafta okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri!
A101'de Aldın Aldın fırsatları bu hafta yine çok ucuz, yine çok renkli! Okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye ürünlerini raflara taşıyan A101'de okul çantasından defter kaleme, suluktan beslenmeye yüzlerce ürün en uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ağustos 2023...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:40Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:10
A101'DE ALDIN ALDIN | Kendi bünyesindeki markalarla kaliteyi ucuza satan A-101'de merakla beklenen 'aldın aldın' fırsatları belli oldu. Katalogda yer alan onlarca üründeki dev indirimler vatandaşların yüzünü güldürdü. Peki A-101'de bu hafta neler var? İşte 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu...
A-101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
ÜlkeNin her noktasında faaliyet gösteren A101 sabah saat 09.00'da hizmete başlamaktadır. Kapanış saati ise 21.30'dur. Cuma günleri haricinde öğle arasında da hizmet veren marketin bazı şubelerinde, Cuma günleri öğle saatlerinde (13.00-14.00 arası) hizmet verilmemektedir.
A-101 ZİNCİR MARKETLERİ HAKKINDA
2022 sonu itibariyle 12.000'in üzerinde mağazasıyla Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren A101 Türkiye'nin en yaygın zinciri olmasının yanı sıra 70.000'den fazla çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2022 Raporu'na göre, Dünya'nın en hızlı büyüyen ilk 10 perakende şirketi arasındaki %100 yerli sermayeli Türk şirketi olup, listede 5. sırada yer almaktadır.
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan A101; müşterilerine en ucuz fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunarken, müşterilerinin tercihini iş modelinin merkezine koyarak, gerekli denetim, kalite ve tedarik standartlarını geçen ürünlerden yalnızca müşteri memnuniyetini sağlayan ürünlere raflarında yer vermektedir.
14 yıllık tecrübesiyle müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla ilişkilerini güven üzerine kuran A101, yenilikçi ve dinamik yapısıyla perakende sektörünün öncüsü olmaya devam etmektedir.
SAYILAR VE ÖDÜLLERLE A101
*Dünyanın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi (Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2022 Raporuna göre 2015-2020 yılları arası)
*Social Media Awards Turkey 2022 Zincir Marketler Kategorisinde Altın ödül sahibi
*2022 Alfa Awards, Zincir Market Kategorisinde "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka" ödülü
*Dünya Alışveriş Kategorisinde Instagram'da en fazla takipçiye sahip 4. Marka (BoomSocial 2022 verileri)
*Dijital Reklam Erişimine göre yapılan marka sıralamasında süpermarket kategorisinde birinci (Gemius AdReal, Ocak-Aralık 2021)
*Türkiye'nin en büyük satın alma yapan 2. Şirketi (Economist 2021)
*SAP Kalite Ödülleri 2021'de Bulut Dönüşümü dalında Büyük Ödül sahibi
*2021 yılının Türkiye'de en çok kadın istihdam eden şirketi
Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde toplam 12.000'den fazla market ile 2015-2016-2017 yıllarında:
Türkiye'de en çok istihdam yaratan şirketi Türkiye'de en çok kadın çalıştıran şirketi Türkiye'de en çok engelli çalıştıran şirketi
1200'den fazla ürün çeşidi ile %99'un üzerinde hane penetrasyonu
Taze meyve ve sebzelerin kontrollü sıcaklıkta saklanması kategorisinde BRCGS sertifikasına en üst puan olan "A" derecesiyle layık görülen Türkiye'de ki ilk firma
10 milyondan fazla indirmeye sahip A101 Kapıda mobil uygulaması ile Türkiye'de her ilde aynı gün adrese teslimat
Daha fazla kampanyayı bir arada sunan A101 Plus uygulaması ile uygulama mağazaları arasında en popüler uygulama