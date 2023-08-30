A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 31 AĞUSTOS | Aldın Aldın'da bu hafta okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri!

A-101 ZİNCİR MARKETLERİ HAKKINDA

2022 sonu itibariyle 12.000'in üzerinde mağazasıyla Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren A101 Türkiye'nin en yaygın zinciri olmasının yanı sıra 70.000'den fazla çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2022 Raporu'na göre, Dünya'nın en hızlı büyüyen ilk 10 perakende şirketi arasındaki %100 yerli sermayeli Türk şirketi olup, listede 5. sırada yer almaktadır.