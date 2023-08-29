Haberler Haberler S SPORT PLUS CANLI İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

S SPORT PLUS CANLI İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek kulüplerimizin müsabakalarını yayınlayacak kanallardan biri olan S Sport Plus'un yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın play-off turu maçları nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 23:31 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:54
S SPORT PLUS CANLI İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

UEFA Konferans Ligi'nde birçok maçı yayınlayan S Sport Plus, play-off turu ilk müsabakalarında ve rövanş maçlarında da yayıncı olacak. UEFA Konferans Ligi'nde Twente - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta yer alacak. Beşiktaş'ın Avrupa maçının yayıncısı henüz bilinmiyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Galatasaray kaçıncı torbada 2023? UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları ile Galatasaray’ın rakipleri kimler, torbalar nasıl oluşacak?
İstanbul'da barajlar alarm veriyor İSKİ'nin su boruları patlıyor: Su seviyesi tehlike sınırını geçti kesintiler kapıda
Jesus'tan olay sözler! "F.Bahçe başkanı kalmam için..."
UEFA ülke sıralamasında kaçıncıyız? İşte puanımız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
GSB KYK Yurt Başvuru son gün ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak 2023?
İŞKUR TYP başvuru tarihler, şartları ve başvuru ekranı 2023
KYK yurdunda kalan yine başvuru yapacak mı?
MEB İL EMRİ VERİLECEK Mİ 2023? | Öğretmen ve idari personele il emri ne zaman çıkacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A.Gücü - F.Bahçe maçı öncesi zemin incelemesi! A.Gücü - F.Bahçe maçı öncesi zemin incelemesi! 12:48
Filenin Sultanları yarı final aşkına! Filenin Sultanları yarı final aşkına! 12:39
Twente - F.Bahçe maçı saat kaçta? Twente - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:37
Tuğçe Canıtez kariyerini noktaladı! Tuğçe Canıtez kariyerini noktaladı! 12:24
F.Bahçe'nin yıldızı Çizme yolcusu! F.Bahçe'nin yıldızı Çizme yolcusu! 12:05
Beşiktaş'ın istediği Jamaal Lascelles darp edildi! Beşiktaş'ın istediği Jamaal Lascelles darp edildi! 11:50
Daha Eski
F.Bahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek F.Bahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek 11:14
Jesus'tan olay sözler! "F.Bahçe başkanı kalmam için..." Jesus'tan olay sözler! "F.Bahçe başkanı kalmam için..." 11:11
Türkiye Ermenistan maçının biletleri tükendi! Türkiye Ermenistan maçının biletleri tükendi! 11:06
UEFA ülke sıralamasında kaçıncıyız? İşte puanımız! UEFA ülke sıralamasında kaçıncıyız? İşte puanımız! 10:51
Novak Djokovic zorlanmadı! Novak Djokovic zorlanmadı! 10:45
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 10:40