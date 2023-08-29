Haberler Haberler KYK YURT BAŞVURU e-DEVLET | 2024 - 2024 KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman? KYK yurdu başvuru ücretli mi?

KYK YURT BAŞVURU e-DEVLET | 2024 - 2024 KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman? KYK yurdu başvuru ücretli mi?

KYK yurt başvurularının başlamasıyla birlikte, yaşadığı şehir dışında üniversite tercihi yapan adaylar, araştırmalara başladı. KYK yurdunda kalmak için başvuru yapacak olan üniversitelerin arama motorlarında sorguladığı 'KYK yurt başvuru e-Devlet, 2024 - 2024 KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman? KYK yurdu başvuru ücretli mi?' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:04 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:20
KYK YURT BAŞVURU e-DEVLET | 2024 - 2024 KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman? KYK yurdu başvuru ücretli mi?

KYK YURT BAŞVURU e-DEVLET | YKS'de tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere e-kayıtlar başlarken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtları için başvuruların başladığını duyurdu. KYK'da kalmak isteyen önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 29 Ağustos 2023 Salı gününden itibaren KYK yurtlarına e-Devlet üzerinden bşavuru yapabileceğini duyuran Bakan Bak'ın açıklamalarının ardından '2024 - 2024 KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman? KYK yurdu başvuru ücretli mi?' sorularının cevabı sorgulanıyor. İşte detaylar...

2024 - 2024 KYK YURT BAŞVURUSU SON TARİH NE ZAMAN?

GSBYurtları Başvuru Sürecine İlişkin Basın Toplantısı'nda yaptığı açıklama ile KYK yurtlarına başvuruların 29 Ağustos 2023 tarihinde başladığını duyuran Bakan Osman Bak, başvuru sürecinin 2 Eylül 2023 saat 23.59 itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

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KYK YURDU BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ?

KYK yurduna başvurmak için adaylardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. e-Devlet üzerinden yurt başvurusu yapan adaylar, gerekli kriterleri sağlamaları halinde KYK yurdunda barınma hakkına sahip olacaklardır.

KYK AYLIK YURT ÜCRETİ NE KADAR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

KYK YURDU KİMLERE ÜCRETSİZ OLACAK?

GSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yurt ücreti alınmayacak öğrenciler şöyle;

  • Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
  • Gazi ve gazi çocukları,
  • Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
  • Devlet koruması altında olanlar

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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