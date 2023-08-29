KYK YURDUNDA KALAN YİNE BAŞVURU YAPACAK MI? | KYK yurt başvurusu her sene tekrarlanıyor mu?

KYK YURDUNDA KALAN YİNE BAŞVURU YAPACAK MI? | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 Eğitim Dönemi için KYK yurdu başvurularının 29 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla başladığını duyurdu. Bakan Bak'ın açıklamasıyla birlikte, bu yıl ilk kez KYK yurtlarına başvuracak öğrenciler e-Devlet üzerinden başvuru sürecini tamamlarken geçtiğimiz senelerde KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri de başvuru yapıp yapmayacaklarını araştırıyor. Peki KYK yurdunda kalan yine başvuru yapacak mı? KYK yurt başvurusu her sene tekrarlanıyor mu? İşte merak edilenler...

KYK YURT BAŞVURUSU HER SENE TEKRARLANIYOR MU?

Geçtiğimiz senelerde KYK yurduna başvuru yapan, başvurusu kabul edilen ve yurtta barınan üniversite öğrencileri, eğitimleri tamamlanana kadar yurtta kalma hakkı kazanıyor. Öğrenci, ön lisans bölümünde iken yurtta kalmak için başvuruda bulunursa, ön lisans eğitimini tamamlayana dek (2 yıl), lisans eğitimi için başvurduysa 4 yıl yurtta kalma hakkına sahip oluyor. Bunun için yeniden başvuru yapılmasına gerek yoktur.

OKULUM UZARSA KYK YURDUNA YENİDEN BAŞVURU YAPMAM GEREKİR Mİ?

Resmi Gazete'de 9 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin yedinci bölümünün 'Yurtlarda barınan öğrenciler' kısmının geçici maddesinde, öğrencilerin istemeleri durumunda yurtlarda kapasite varsa bir yıl daha kalabileceklerini belirten açıklama yer alıyor. Yani yönetmeliğe göre okulu uzayan öğrenciler bir yıl daha yurtta kalabilir.

KYK'nın resmi internet sitesinde, Yurtlarda Barınma Hak ve Süresi başlığı altında şu bilgilere yer veriliyor:

"a) Öğrenciler yurtlarda, normal öğrenim süresi kadar barındırılır.

b) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınmaya devam ederler.

c) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.

ç) Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barınırlar.

d) Bir yükseköğretim programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrenci, diğer bir yükseköğretim programında çift ana dal veya yan dal eğitimi alması halinde çift ana dal veya yan dal öğrenim süresi kadar daha barındırılır.

e) Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.

f) Öğrenci affından yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak barındırılır.

g) Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde öğrenim görecek yurt öğrencileri, öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara nakledilirler. Söz konusu öğrenciler, dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlara yine öncelikli olarak nakledilirler.

ğ) Yurtta barınmakta iken öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.

h) Ücretsiz barınmakta iken öğrenci değişim programı ile yurt içi ve yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin dönüşlerinde yurda kayıt yaptırması ve durumunda değişiklik olmaması halinde ücretsiz barındırılmasına devam edilir.

ı) Yurtta barınmakta iken öğretim kurumunda kayıt donduran öğrenciler dönüşlerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Kayıt dondurulan süreler normal öğrenim süresinden sayılmaz. Kayıt donduran öğrenciler, normal öğrenim süresi kadar barındırılır."