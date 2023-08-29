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EK MTV ÖDEME SÜRESİ UZATILDI! | MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı, ek MTV ödemeleri için son ödeme tarihini uzattı. Binlerce taşıt sahibinin merakla beklediği haber geldi. Ek MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödemesi yapacak vatandaşlar için yeni tarih belli oldu. Peki, Ek MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:20
EK MTV ÖDEME SÜRESİ UZATILDI! | MTV son ödeme tarihi ne zaman?

EK MTV ÖDEME SÜRESİ UZADI MI? - Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 31 Ağustos'ta dolacak birinci taksit ödeme süresi ertelendi. Gelir İdaresi Başkanlığı, ek MTV ödemeleri için son ödeme tarihini uzattı. Peki, MTV son ödeme tarihi ne zaman?

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 31 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresinin 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

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