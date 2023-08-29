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30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2023? | 30 Ağustos'ta devlet kurumları, resmi daireler, özel sektör tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurtta büyük bir heyecanla bekleniyor. Büyük Taarruz zaferimizin 101. yıldönümünde, resmi tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zafer, bu yıl 30 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta devlet kurumları, resmi daireler, özel sektör tatil mi? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 09:40
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2023? | 30 Ağustos'ta devlet kurumları, resmi daireler, özel sektör tatil mi?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2023? | Türk tarihinin en önemli günlerinden olan Büyük Taarruz'un yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta devlet kurumları, resmi daireler, özel sektör tatil mi? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS 2023 RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2023 yılında Perşembe gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin hafta içi iş gününe denk gelmesi sebebiyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına girmektedir ve 30 Ağustos Perşembe günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un anıldığı ulusal bayramlardan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilan edildiği gün; Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşmiş olsa da, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi olarak kutlanan 30 Ağustos günü, ülkemizde 1926 yılında ilk kez Zafer Bayramı olarak kutlanmıştır ve kutlanmaya devam etmektedir.

2023 YILINDA HANGİ RESMİ TATİLLER KALDI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2023 yılında Pazar gününe denk gelmektedir.

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