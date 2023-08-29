Haberler Haberler 30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2023? | 30 Ağustos Çarşamba hastane, eczane, sağlık ocağı, ASM, noter, adliyeler çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2023? | 30 Ağustos Çarşamba hastane, eczane, sağlık ocağı, ASM, noter, adliyeler çalışıyor mu?

30 Ağustos Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümü olması sebebiyle tüm yurtta heyecanla bekleniyor. Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen zafer kutlamalarında, milli bayramlar resmi tatil sayıldığından resmi kurum ve kuruluşların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 30 Ağustos 2023 bankalar açık mı? 30 Ağustos Çarşamba hastane, eczane, sağlık ocağı, ASM, noter, adliyeler çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 09:40
30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2023? | 30 Ağustos Çarşamba hastane, eczane, sağlık ocağı, ASM, noter, adliyeler çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2023? | Türk tarihinin en önemli günlerinden olan Büyük Taarruz'un yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki 30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos Çarşamba hastane, eczane, sağlık ocağı, ASM, noter, adliyeler çalışıyor mu? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS 2023 BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan bankalar kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan bankacılar, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. (Çalışma saatleri bankadan bankaya göre farklılık göstermektedir.)

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 HASTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan hastaneler kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan doktorlar, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. (Çalışma saatleri hastanelere göre farklılık göstermektedir.) Ancak hastanelerin Acil Servis bölümleri, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan eczaneler kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan eczane görevlileri, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan Sağlık Ocakları kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan Sağlık Ocağı görevlileri, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 ASMLER AÇIK MI?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan ASM görevlileri, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan Noterler kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan Noter görevlileri, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi noterler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

YAŞADIĞINIZ İL VE İLÇEDEKİ NÖBETÇİ NOTERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2023 ADLİYELER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan adliyeler kapalı olacaktır. 29 Ağustos Çarşamba günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan adliye görevlileri, yeni mesaiye 31 Ağustos Cuma günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi adliyeler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

DİĞER
Emel Sayın'dan haber var! Kendini Süperstar Ajda Pekkan'ın doktoruna emanet etti!
Konya Kulu'da korkutan deprem! Ankara'dan hissedildi
Beşiktaş'a Lenglet transferinde beklenmeyen pürüz!
F.Bahçe'ye İspanyol orta saha! İşte yapılan teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü kargolar, PTT açık mı?
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2023? | 30 Ağustos'ta devlet kurumları, resmi daireler, özel sektör tatil mi?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alımı detayları!
MTV SON ÖDEME TARİHİ 2023 | 📆 MTV 2. taksit ödeme tarihi ne zaman? Hangi bankalardan, nasıl ödenir?
KONYA'DA DEPREM SON DAKİKA | Ankara'dan da hissedildi!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Young Boys - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? Young Boys - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? 09:49
Panathinaikos - Braga maçı saat kaçta? Panathinaikos - Braga maçı saat kaçta? 09:44
Al Sadd Saiss'ı gönderiyor! Al Sadd Saiss'ı gönderiyor! 09:43
Beşiktaş'a Lenglet transferinde beklenmeyen pürüz! Beşiktaş'a Lenglet transferinde beklenmeyen pürüz! 09:41
Genç yıldıza ceza! Genç yıldıza ceza! 09:31
F.Bahçe'de Dominguez için flaş takas! F.Bahçe'de Dominguez için flaş takas! 09:13
Daha Eski
G.Saray - Molde maçı saat kaçta? G.Saray - Molde maçı saat kaçta? 09:04
Muleka'nın menajerinden transfer itirafı! Muleka'nın menajerinden transfer itirafı! 00:36
F.Bahçe'yi yıkan gelişme! İşte yeni takımı F.Bahçe'yi yıkan gelişme! İşte yeni takımı 00:36
G.Saray'a haber var! Bonservis bedeli belli oldu G.Saray'a haber var! Bonservis bedeli belli oldu 00:36
Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Talisca'dan flaş transfer sözleri Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Talisca'dan flaş transfer sözleri 00:36
Beşiktaş'ta ayrılık! Beşiktaş'ta ayrılık! 00:36