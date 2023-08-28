Haberler Haberler ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 28 Ağustos Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 28 Ağustos Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Ağustos Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 28 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 102 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 22:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 22:10
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 28 Ağustos Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 28 Ağustos Pazartesi akşamı gerçekleştiriliyor. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 28 Ağustos Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 28 Ağustos Pazartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

28 AĞUSTOS PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

1 - 29 - 36 - 48 - 60 - 89 Joker: 67 SüperStar: 56

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

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