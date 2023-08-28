Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 28 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 28 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 28 Ağustos Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 08:00
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 28 Ağustos 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

28 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Ağustos Pazartesi 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 26,40 (Alış) - 26,52 (Satış)

EURO: 28,51 (Alış) - 28,59 (Satış)

STERLİN: 33,23 (Alış) - 33,40 (Satış)

1 DOLAR = 26,52 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉28 Ağustos Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.627,63

Gram altın satış: 1.627,87

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.744,00

Çeyrek altın satış: 2.799,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.506,00

Yarım altın satış: 5.597,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.977,00

Tam altın satış: 11.152,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.298,00

Cumhuriyet altını satış: 11.469,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.273,00

Ata altın satış: 11.442,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Ağustos Pazartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe pastanın çileğini buldu! 6 numara için akılalmaz dünya yıldızı...
AK Parti'de 'yerel seçim' hazırlığı: Rota çizildi! Öneriler Başkan Erdoğan'a sunulacak
Kartal'da Cenk ve Salih alarmı! Devre arası...
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Ağustos)
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Set olur asra bedel! Set olur asra bedel! 07:13
Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! 01:19
Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! 01:19
Kocaelispor evinde galip! Kocaelispor evinde galip! 00:40
Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! 00:40
Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! 00:38
Daha Eski
Kocaelispor evinde galip! Kocaelispor evinde galip! 00:35
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:19
Kayseri evinde hata yapmadı! Kayseri evinde hata yapmadı! 00:19
F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi! F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi! 00:19
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Filenin Sultanları çeyrek finalde! 00:19
F.Bahçe'de şok sakatlık! Yırtık tespit edildi F.Bahçe'de şok sakatlık! Yırtık tespit edildi 00:19