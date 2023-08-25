Haberler Haberler GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - GSB 11.455 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - GSB 11.455 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık bünyesinde 11 bin 455 personelin istihdam edileceğini duyurdu. Çeşitli kadrolarda açılan kontenjanlara yapılacak alımlar hakkında araştırmalara başlayan vatandaşlar, Bakanlık bünyesinde çalışmak için 'Gençlik ve Spor Bakanlığı 11.455 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ne? Kimler başvurabilir, başvuru şartları ne, ve açılacak kadrolar neler?' sorgulamalrı yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 08:10 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 08:20
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - GSB 11.455 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - Bakanlık bünyeisnde çalışmak isteyenler için Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Osman Aşkın Bak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın ardından bşavuru tarihleri, açılan kanrolar ve kontenjan sayıları da belli oldu. Haberin ardından 'GSB 11.455 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartlar, açılacak kadrolar' konuları da en sık sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte tüm merak edilenler...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI AÇILACAK KADROLAR VE KONTENJAN SAYISI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 bin 455 personel alınacağını duyurdu. Açılan kadrolar ve kontenjanlar ise şöyle:

  • Destek Personeli: 4 bin 138
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 3 bin 622
  • Büro Personeli: 3 bin 295
  • Psikolog: 400

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 11.455 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

📅 Büro Personeli Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 1 Eylül

📅 Psikolog Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 1 Eylül

📅 Destek Personeli (Temizlik) Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 1 Eylül

📅 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 6 Eylül

📅 Destek Personeli (Bakım ve Onarım) Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 6 Eylül

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 11.455 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 11 bin 455 personel alımı için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Birime göre çeşitli şartların belirleneceğinin düşünüldüğü personel alımı için genel şartlar ise şöyle:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 11.455 PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

DİĞER
Ünlü yapımcı Öner Arslanel karakolluk oldu!
Son dakika: ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump tutuklandı! Hapse girdi sabıka fotoğrafı çektirdi
ManU'dan F.Bahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı
Cimbom'dan yabancı sorununa çözüm!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS A Grubu 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girilir?
KPSS TABAN PUANLAR 2023 | KPSS A Grubu atanmak için kaç puan gerekir?
İstanbul namaz vakitleri 2023
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 AĞUSTOS | Haftanın son iş gününde neler yaşayacaksınız? Başarı bugün sizinle!
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potada şov zamanı Potada şov zamanı 01:17
Yenilmezler Yenilmezler 01:16
Cimbom'dan yabancı sorununa çözüm! Cimbom'dan yabancı sorununa çözüm! 00:17
İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum 00:17
F.Bahçe İstanbul'da avantajı kaptı! F.Bahçe İstanbul'da avantajı kaptı! 00:17
Kartal 90+4'te kazandı! Kartal 90+4'te kazandı! 00:17
Daha Eski
İsmail Kartal: 2. golü de bulacaklardı ama... İsmail Kartal: 2. golü de bulacaklardı ama... 00:17
Şenol Güneş: Avantajlı skor ama... Şenol Güneş: Avantajlı skor ama... 00:17
Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı! Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı! 00:17
Altay Bayındır'dan taraftara maç öncesi veda! Altay Bayındır'dan taraftara maç öncesi veda! 00:17
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:17
F.Bahçe - Twente maçında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart! F.Bahçe - Twente maçında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart! 00:17