Haberler Haberler TV 8,5 CANLI YAYIN | TV8,5 nasıl izlenir? Yayın akışı ve frekans bilgileri... (TV 8,5 canlı izle)

TV 8,5 CANLI YAYIN | TV8,5 nasıl izlenir? Yayın akışı ve frekans bilgileri... (TV 8,5 canlı izle)

Avrupa maçları ve Suudi Arabistan Pro Lig yayın haklarını elinde bulunduran TV 8,5 son dönemin en çok izlenen kanalları arasına girdi. Futbolseverler müsabakaları izlemek için TV 8,5 canlı yayın bilgilerini, frekans bilgilerini ve TV 8,5 nasıl izlenir? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 10:20
TV 8,5 CANLI YAYIN | TV8,5 nasıl izlenir? Yayın akışı ve frekans bilgileri... (TV 8,5 canlı izle)

Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

TV8,5 YAYIN AKIŞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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TV8,5 YOUTUBE CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN...

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

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