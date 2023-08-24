Haberler Haberler DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

24 Ağustos Perşembe günü açıklanan Merkez Bankası faiz kararı ardından piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. 759 baz puan artış ile faiz yüzde 25'e yükseldi. Peki, kararın ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 14:16 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 14:17
DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

DOLAR KAÇ TL? - 24 Ağustos 2023 tarihinde açıuklanan yeni Merkez Bankası faiz kararı, dolar, euro ve altın piyasasında ani düşüşe sebep oldu. Kararın ardından birçok vatandaş dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, kararın ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

KARARIN ARDINDAN DOLAR NE KADAR OLDU? 1 DOLAR KAÇ TL?

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ABD Doları: 26,6357 (Alış) - 26,6658 (Satış)

EURO: 28,9474 (Alış) - 29,0415 (Satış)

STERLİN: 34,4327 (Alış) - 34,6053 (Satış)

1 DOLAR = 26,66 TL

Merkez Bankası faiz kararı ardından dolar yüzde 1.92, euro 1.87 düşüş yaşadı.

Veriler 14:15 itibariyle alınmıştır.

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