DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

DOLAR KAÇ TL? - 24 Ağustos 2023 tarihinde açıuklanan yeni Merkez Bankası faiz kararı, dolar, euro ve altın piyasasında ani düşüşe sebep oldu. Kararın ardından birçok vatandaş dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, kararın ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

KARARIN ARDINDAN DOLAR NE KADAR OLDU? 1 DOLAR KAÇ TL?

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ABD Doları: 26,6357 (Alış) - 26,6658 (Satış)

EURO: 28,9474 (Alış) - 29,0415 (Satış)

STERLİN: 34,4327 (Alış) - 34,6053 (Satış)

1 DOLAR = 26,66 TL

Merkez Bankası faiz kararı ardından dolar yüzde 1.92, euro 1.87 düşüş yaşadı.

Veriler 14:15 itibariyle alınmıştır.