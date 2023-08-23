Haberler Haberler aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN

aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN

A Spor İZLE - Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı unvanını elden bırakmayan A Spor, güçlü habercilik refleksine sahip dinamik yayınları, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan muhabir ağı, spor camiasının usta isimlerini konuk eden programları ve zengin yayın içeriği ile kendi kulvarında en çok izlenen spor kanalı olmaya devam ediyor. Sporseverler ise aspor CANLI YAYIN (HD) - aspor YAYIN AKIŞI aramaları yapıyor. İşte aspor canlı yayın ve aspor yayın akışı bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 23:35 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:35
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN

A Spor CANLI - Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı unvanını elden bırakmayan A Spor, güçlü habercilik refleksine sahip dinamik yayınları, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan muhabir ağı, spor camiasının usta isimlerini konuk eden programları ve zengin yayın içeriği ile kendi kulvarında en çok izlenen spor kanalı olmaya devam ediyor. Sporseverler ise aspor CANLI YAYIN (HD) - aspor YAYIN AKIŞI aramaları yapıyor. İşte aspor canlı yayın ve aspor yayın akışı bilgileri...

ASPOR CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

Doğru, tarafsız ve güncel habercilik anlayışıyla spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor, spor haberleri, transfer haberleri, canlı skor, lig fikstürü, maç sonuçları, maç özetleri ve son dakika haberleriyle spor yayıncılığında öne çıkmaya devam ediyor.

Spor camiasının usta yorumcularını bir araya getiren tartışma programlarında; maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler, pozisyon analizleri ve hakem kararlarının yorumu ekrana gelirken, Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri de canlı yayında masaya yatırılıyor.

ASPOR CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

Yıllardır ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni A Spor ekranlarında devam ediyor.

Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan futbol heyecanının yer aldığı özel dosya haberleri de futbolseverler ile buluşturuyor.

ASPOR CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
İpek Açar'dan karnı burnunda poz! 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı
Çanakkale’de alevlerle savaş! Yangın evlere ulaştı! Köyler tahliye ediliyor... İşte dakika dakika yaşananlar
F.Bahçe'ye kötü haber! Guendouzi...
G.Saray'ın yıldızına Katar'dan sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE
TV8,5 CANLI İZLE
S SPORT PLUS CANLI İZLE
Safer ayı nedir, ne zaman, faziletleri nelerdir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da yönetimden dev Molde primi! G.Saray'da yönetimden dev Molde primi! 09:12
"Hedef Şampiyonlar Ligi" "Hedef Şampiyonlar Ligi" 01:20
Yeni iddia Rollheiser Yeni iddia Rollheiser 01:19
Yerlikaya ve Bak'a ziyaret Yerlikaya ve Bak'a ziyaret 01:15
"Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" "Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" 23:46
"Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" "Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" 23:42
Daha Eski
G.Saray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser... G.Saray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser... 23:23
Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i 23:23
F.Bahçe'de kale değişiyor! F.Bahçe'de kale değişiyor! 23:23
Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni... Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni... 23:23
G.Saray'dan transfer açıklaması! Talisca ve Ramos... G.Saray'dan transfer açıklaması! Talisca ve Ramos... 23:23
Fırtına ayrılığı resmen duyurdu! Fırtına ayrılığı resmen duyurdu! 23:23