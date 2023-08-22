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YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR 2023? | YKS 2. tercihler ücretli mi, kaç TL, hangi bankalara yatırılır?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih heyecanı da başladı. İlk tercihlerde istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşemeyen adaylar, arama motorlarında 'YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar 2023? YKS 2. tercihler ücretli mi, hangi bankalara yatırılır?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 07:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 07:49
YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR 2023? | YKS 2. tercihler ücretli mi, kaç TL, hangi bankalara yatırılır?

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR 2023? | ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından tercih sonuçları açıklandı. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın ilk tercihlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirmeler için araştırmalara başladı. Peki YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar 2023? YKS 2. tercihler ücretli mi, hangi bankalara yatırılır? İşte merak edilenler...

YKS 2. TERCİHLER ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR, KAÇ TL?

ÖSYM, YKS ek tercih ne zaman yapılacak hakkında bilgi paylaşmadı. Ek tercihlerin 28 Ağustos ile 1 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar üzerinden yapılması beklenirken YKS ek tercih dönemi için adaylardan 50 TL ücret talep edilecek.

YKS EK TERCİH ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS EK TERCİH ÖDEMESİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Ek tercih işlemi yapan adayların ücreti belirlenen bankalar aracılığı ile ya da ÖSYM'nin sitesinde yer alan "ÖDEMELER" sekmesi üzerinden son ödeme tarihine kadar ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde ek tercihler değerlendirmeye alınmıyor.

Ek tercih ödemeleri ise aşağıda sıralanan bankalar aracılığıyla yapılıyor:

  • T.C. Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı
  • Halk Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı
  • Akbank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Türk Ekonomi Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı
  • Deniz Bank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Tüm PTT İş Yerleri (KKTC'den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

Bununla birlikte ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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