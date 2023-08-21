Haberler Haberler YKS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2023 | ÖSYM YKS taban puan, sıralama ve kontenjanlar belli oldu mu 2023-2024?

YKS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2023 | ÖSYM YKS taban puan, sıralama ve kontenjanlar belli oldu mu 2023-2024?

ÖSYM'nin YKS yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından ilk tercihlerde yerleşemeyen adaylar, ek tercihler için geri sayıma başladı. 2. tercihlerde üniversitelerin boş kalan kontenjanlarını seçecek olan üniversite adayları, arama motorlarında 'YKS taban puanları kitapçığı 2023' ve 'ÖSYM YKS taban puan, sıralama ve kontenjanlar belli oldu mu 2023-2024?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:20
YKS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2023 | ÖSYM YKS taban puan, sıralama ve kontenjanlar belli oldu mu 2023-2024?

YKS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2023 | Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, 19 Ağustos Cuma günü erişime açıldı. 3,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınavın ardından tercihlerinden istedikleri sonucu elde edemeyenler, ek tercihler için araştırmaya koyuldu. Peki ÖSYM YKS taban puan, sıralama ve kontenjanlar belli oldu mu 2023-2024? İşte 2023 YKS taban puanları kitapçığı ve merak edilenler...

2023-2024 ÖSYM YKS TABAN PUAN, SIRALAMA VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

👉YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

👉ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

👉ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

YKS ek yerleştirme kılavuzuna ilişkin ÖSYM tarafından bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2023-2024 KYK yurt başvuruları ne zaman? Devamını Oku BUNU DA OKU

2022 EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILDI?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Ek Yerleştirme takvimine göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapıldı. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırırken ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

2022 yılında ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olarak belirlenmişti. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte dünya yıldızının geliş tarihi...
Ekonominin üssü İstanbul Finans Merkezi'ne Uzakdoğu’dan Körfez’e, Avrupa’dan ABD’ye birçok ülkeden talep yağmuru!
Ziyech paylaşımına alevli emoji!
Orta saha için sürpriz hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU 2023 e-DEVLET | Kırtasiye yardımı şartları nedir, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, gerekli belgeler
İstanbul namaz vakitleri 2023
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2023 | ÖSYM 2023 YKS 2. tercihler boş kontenjan taban puanları
YKS ek tercihlerde puan düşer mi 2023?
YKS tercih yapmayan ek tercih yapabilir mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan çok sert paylaşım: Emek hırsızları! Beşiktaş'tan çok sert paylaşım: Emek hırsızları! 01:38
Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı? Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı? 01:38
Güneş: Hakemlerle ilgili konuşursak ağır oluyor! Güneş: Hakemlerle ilgili konuşursak ağır oluyor! 01:38
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:38
Beşiktaş'a uzatmada Pendik engeli! Beşiktaş'a uzatmada Pendik engeli! 01:38
VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o müdahale VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o müdahale 01:38
Daha Eski
Sivasspor deplasmanda kazandı! Sivasspor deplasmanda kazandı! 01:38
G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte transferin rakamları G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte transferin rakamları 01:38
Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı! Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı! 01:38
Ramos'tan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! Ramos'tan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! 01:38
Merih'in ardından Al Ahli'ye bir Türk daha! Merih'in ardından Al Ahli'ye bir Türk daha! 01:38
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte ödenecek bonservis F.Bahçe transferi bitirdi! İşte ödenecek bonservis 01:38