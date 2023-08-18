ALES/2 SINAVI SAAT KAÇTA? | 2023/ALES-2 ne zaman, salona son giriş saati kaç? Kaç soru, kaç dakika?

ALES/2 SINAVI SAAT KAÇTA? | ÖSYM tarafından Lisansüstü eğitim almak isteyen kişilere yönelik düzenlenen ALES'in ikincisi, 20 Ağustos'ta yapılıyor. Her yıl 3 kez yapılan ve adayların eğitimine ve kariyer yaşamına etkisi büyük olan ALES sınavı hakkında ALES/2 sınavı saat kaçta? 2023/ALES-2 ne zaman, salona son giriş saati kaç? | ÖSYM ALES/2 kaç soru, kaç dakika?' soruları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

2023/ALES-2 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2023/ALES-2 sınavı 20 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

2023/ALES-2 SINAV SALONUNA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

ÖSYM'nin yayımladığı ALES sınav kılavuzuna göre ALES sınavı için salona giriş saati 10.00 olarak belirlendi. Bu kapsamda, saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

ÖSYM ALES/2 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Her bölüm, tek kitapçık halinde adaylara verilmekte olup toplam 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.

ÖSYM ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre ALES-2 sınav sonuçları 5 Eylül 2023'te açıklanacak.