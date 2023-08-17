SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR | Peygamber Efendimiz'in Safer ayı duası - Safer ayının ilk günü okunacak dua DİYANET

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR | Hicri takvimde Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı, İslamiyet'te büyük öneme sahiptir. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği tarihin, Safer ayının 12. günü olduğu söylenirken Cahiliye döneminde ortaya atılan 'safer ayının uğursuz ve kaza bela ayı olduğu' inanışları ise hurafedir. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde sık sık bahsettiği Safer ayı hakkında arama motorlarında araştırılan ' Safer ayında okunacak dualar, Peygamber Efendimiz'in Safer ayı duası ve Safer ayının ilk günü okunacak dua DİYANET' konularını sizler için derledik.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN SAFER AYI DUASI

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

SAFER AYININ İLK GÜNÜ OKUNACAK DUA DİYANET

Safer ayının ilk ve son çarşamba günleri 100 defa aşağıdaki dua okunur.

"Ya Dafi'al belaya,idfa'anna'l-belaya,Allahû hayrun hafizan ve hüve ErhamuRahimin,inneke ala küllişey'in kadir."

Türkçe anlamı: Ey belaları def eden Allah'ım, belaları bizden def et. Allah en iyi koruyucudur ve O, en merhametli olanlardan biridir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN SAFER AYI HADİSLERİ

📍 "Safer ayı, uğursuz ay değildir." (Buhari, Tıbb, 19)

📍 "Safer ayı, Allah'ın ayıdır." (Tirmizî, Daavat, 102)

📍 "Safer ayı, Allah'ın ayıdır. Bu ayda oruç tutmak, Allah'a itaat etmek ve günahlardan kaçınmaktır." (İbn Mâce, İtikaf, 13)

📍 "Safer ayı, Allah'ın ayıdır. Bu ayda Allah'tan bol bol bağışlanma dileyin." (Tirmizî, Daavat, 103)

📍 "Safer ayı, Allah'ın ayıdır. Bu ayda sadaka vermek, fakirlere yardım etmek ve hastaları ziyaret etmek sevaptır." (İbn Mâce, İtikaf, 14)

📍 "Safer ayı, Allah'ın ayıdır. Bu ayda Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek ve ibadet etmek daha fazla sevaptır." (İbn Mâce, İtikaf, 15)

📍 "Safer ayı, Allah'ın ayıdır. Bu ayda Allah'tan af ve mağfiret dilemek, dünya ve ahiret saadeti için dua etmek ve kötülüklerden korunmak için dua etmek daha fazla sevaptır." (İbn Mâce, İtikaf, 16)

Safer ayı ile ilgili hadislerin hiçbirisinde, bu ayın uğursuz olduğu ve bu ayda bazı işlerin yapılmaması gerektiği gibi bir ifade yoktur. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur ve bu ayda da her türlü ibadet ve dua yapılabilir.