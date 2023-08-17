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EVDEN ÇIKACAKLAR DİKKAT: MEGAKENT UÇACAK | Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basra sıcaklarının pek etkilemediği İstanbul'da fırtına uyarısı verdi. Haftanın son iş günü başlaması ve Pazartesi gününe kadar devam etmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarılar art arda verilirken vatandaşlar, '18 Ağustos Cuma günü hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını da araştırmaya başladı. İşte MGM'nin uyarıları ve İstanbul'da hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 16:00
EVDEN ÇIKACAKLAR DİKKAT: MEGAKENT UÇACAK | Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Perşembe akşamından başlayarak hafta başına dek İstanbul'da etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği belirtilen Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde, Marmara Denizi'nden gelmesi beklenen kuvvetli fırtına, megakentte etkili olurken çatı uçmaları, ağaç düşmeleri ve çeşitli olumsuzluklara karşı İstanbulluların dikkatli olması istendi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi ancak hafta sonu yeniden baş göstermesi bekleniyor. İşte İstanbul'da 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

18 Ağustos Perşembe akşamı İstanbul'da hava açık ve sıcak olacak. Yüksek sıcaklık 29°C, düşük sıcaklık 20°C olacak. Rüzgar hafif ve kuzeydoğudan esecek. Nem oranı %60 olacak. Cuma günü öğle saatlerinde başlayan fırtına ile birlikte rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaşacak.

YURTTA HAVA DURUMU

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