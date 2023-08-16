Haberler Haberler KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU 2023 e-DEVLET | Kırtasiye yardımı şartları nedir, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, gerekli belgeler

KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU 2023 e-DEVLET | Kırtasiye yardımı şartları nedir, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, gerekli belgeler

Okulların açılmasına kısa bir süre kala ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile velilerini kırtasiye telaşı sardı. Kırtasiye malzemelerini alacak maddi yeterliliğe sahip olmayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği Kırtasiye Yardımı hakkında araştırmalara başladı. Peki kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları nedir? İşte kırtasiye yardımı başvuru ekranı ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:00
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU 2023 e-DEVLET | Kırtasiye yardımı şartları nedir, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, gerekli belgeler

Okulların açılmasına bir aydan az bir süre kala ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olanlar ve aileleri kırtasiye alışverişine başladı. Okula giden çocuklara defter, kalem, silgi gibi okulda ihtiyaç duyabileceği ürünleri almak isteyen ancak maddi durumu yetersiz olan aileler ise bakanlık tarafından verilen kırtasiye yardımını araştırmaya girişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın velilere sağladığı kırtasiye yardımı hakkında merak edilen soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KIRTASİYE YARDIMI NEDİR, NE KADAR, KİMLERE VERİLİR?

Çocuğu okula giden ailelere, yılda bir kez geri ödemesiz olarak yapılan kırtasiye yardımının tutarı bin 300 lira olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları çatısı altında yapılacak. Kırtasiye yardımı başvurusu için başvuru şartlarını yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılacak.

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor. Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KIRTASİYE YARDIMI GEREKLİ BELGELER

  • Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı
  • Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı
  • Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi
  • Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge
  • Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği
  • Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi
  • Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi
  • Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi
  • Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi

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