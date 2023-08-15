Yemelere doyamayacaksınız! 🍆Patlıcanlı kuzu etli pilav nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği püf noktalarıyla Patlıcanlı kuzu etli pilav tarifi

PATLICANLI KUZU ETLİ PİLAV NASIL YAPILIR? 🍆 Patlıcan ve etin muhteşem buluşması tüm yemeklerin lezzetine lezzet katsa da bu pilav, bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak. Tane tane pilav, lokum kıvamında kuzu eti ve varlığı Milattan öncesine dayanan, yıllardır en sevilen sebzeler arasında gösterilen patlıcanın muazzam buluşması, damak çatlacak. İşte kimsenin bilmediği püf noktalarıyla Patlıcanlı kuzu eli pilav tarifi...

PATLICANLI KUZU ETLİ PİLAV TARİFİ

Malzemeler:

🐏500 gram kuzu eti (kuşbaşı veya dönerlik)

🐏2 su bardağı pirinç

🐏2 adet büyük boy patlıcan

🐏1 adet büyük boy soğan

🐏3 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

🐏4 su bardağı et suyu veya su

🐏Yarım çay bardağı sıcak su

🐏Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

🐏Yarım çay bardağı süt (pirinci ıslatmak için)

🐏Taze veya kuru nane (servis için)

Yapılışı:

🍆Pirinci yıkayın ve sıcak süt içerisinde 30 dakika kadar bekletin. Bu işlem pirincin daha güzel şişmesini sağlayacaktır.

🍆Patlıcanları yıkayıp alacalı şekilde soyun ve küp şeklinde doğrayın. Bir kaba alıp üzerine tuz serpin, suyunu salıp acısını çıkarması için 15-20 dakika bekletin. Ardından patlıcanları suyunu sıkarak yıkayın ve kurulayın.

🍆Büyük bir tencerede sıvı yağ veya tereyağını ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

🍆Kuzu etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte kavurun. Ardından suyunu çekince etleri bir kenara alın.

🍆Aynı tencereye doğranmış patlıcanları ekleyin ve hafifçe kızartın.

🍆Patlıcanların üzerine pirinci ekleyin. Pirincin sütten süzülmüş olması gerekiyor.

🍆Tuz ve karabiberi ekleyip pirinci hafifçe kavurun.

🍆Üzerine kuzu etini ekleyin ve karıştırın.

🍆Eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ ile 4 su bardağı et suyunu veya suyu tencereye ekleyin.

🍆Yarım çay bardağı sıcak suyu ekleyin.

🍆Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.

🍆Pişen pilavın üzerine temiz bir bez veya kağıt havlu serin ve tencerenin kapağını kapatıp 15-20 dakika demlenmeye bırakın.

🍆Pilavı servis tabağına alın, üzerine taze veya kuru nane serpiştirerek sıcak olarak servis yapın.

Patlıcanlı Kuzu Etli Pilav Püf Noktaları:

Patlıcanlı kuzu etli pilav yaparken lezzetini artırmak için dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktaları şunlar:

💥Et Seçimi ve Hazırlığı: Kuzu eti tercihiniz ise, mümkünse kaliteli bir et tercih edin. Eti kuşbaşı veya dönerlik olarak doğrayın. Eti kavururken suyunu çekene kadar iyice kavurmak, pilavın lezzetini artırır.

💥Patlıcan Hazırlığı: Patlıcanları doğradıktan sonra tuzlu suda bekletip acısının çıkmasını sağlayın. Ardından iyice yıkayıp kurulayın. Bu sayede patlıcanlar daha lezzetli olur.

💥Pirinç Seçimi ve İşlemi: Pilav için uygun pirinç türlerinden birini tercih edin. Pirinci sıcak süte yatırarak şişmesini sağlayın. Bu yöntem, pilavın daha tane tane olmasını sağlar.

💥Et ve Patlıcan Sırayla Eklenmeli: Etleri kavurduktan sonra patlıcanları ekleyin. Bu sayede et suyunu salıp çekmiş olacak ve patlıcanlar daha iyi kızaracaktır.

💥Baharat Dengelemesi: Tuz ve baharatları pilava eklerken dikkatli olun. Aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Karabiber veya diğer tercih ettiğiniz baharatları damak zevkinize uygun bir şekilde ekleyin.

💥Demleme Süresi: Pilavın pişmesinin ardından tencereyi ocaktan almadan önce üzerine temiz bir havlu veya kağıt havlu sererek tencerenin kapağını kapatın ve 15-20 dakika kadar demlemeye bırakın. Bu süre, pilavın tüm aromaların birbirine karışmasını sağlar.

💥Servis Aşaması: Pilavı servis yaparken üzerine taze veya kuru nane serpiştirebilirsiniz. Bu, pilava hoş bir aroma ve görsel dokunuş katacaktır.

💥Malzeme Oranları: Pilavın lezzeti için malzemelerin oranlarına dikkat edin. Et, patlıcan ve pirinç oranları uygun olmalıdır.

💥Tencere Seçimi: Pilavı yaparken geniş tabanlı, kalın tabanlı bir tencere tercih edin. Bu, pilavın daha homojen şekilde pişmesini sağlar.

💥Yavaş ve Sabırlı Pişirme: Pilavı kısık ateşte yavaşça pişirin. Bu sayede pirinçler tane tane ayrılır ve malzemelerin aromaları daha iyi karışır.

Bu püf noktalarını dikkate alarak patlıcanlı kuzu etli pilavınızı daha lezzetli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.