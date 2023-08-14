TOPLU SÖZLEŞMEDE KRİTİK GÜN | Memur ve memur emeklilerine zam oranı belli oluyor

TOPLU SÖZLEŞMEDE KRİTİK GÜN | 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin heyecanla beklediği toplu sözleşme için kritik tarih geldi. Hükümet ve sendikalar arasında 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin ikinci toplantısında Memur-Sen, bakanlığın sunacağı teklifi değerlendirecek. Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşaması sürerken detayları sizler için derledik.

TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 2. toplantıda, 15 Ağustos Salı günü sözleşme masasına sunması bekleniyor. Memur-Sen yönetiminin zam teklifi toplantısı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrıldığı toplantı saat 15.00'te başlayacak.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Memur-Sen'in hükümetin teklifini kabul etmemesi halinde 17 ve 22 Ağustos tarihlerinde taraflar yeniden toplanacak. Bu toplantılarda da sonuç çıkmadığı takdirde, 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin ardından yeni hafta itibarıyla görüşmelerde kritik aşamaya geçildiğini ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"Çalışma takvimine göre bu hafta hükümet iki kere masaya teklif sunacak. Bunlardan ilkini yarın bekliyoruz. Yarınki teklifi yeterli bulmamamız durumunda hükümet 17 Ağustos Perşembe günü yeni bir teklifle masaya gelecek. Bundan dolayı bu hafta görüşmelerin seyri açısından oldukça önemli. Kamu işvereni, enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelmeli. Makul taleplerimiz karşılık bulmalı ve sözleşme masada uzlaşıyla imzalanmalı."

MEMUR-SEN'İN TALEBİ YILDA 4 ZAM

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Öte yandan, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte açıklamada bulunan Çalışma Bakanı Işıkhan, "Yolun başında bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık.

Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle, aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz. Yerel yöneticilerimizle, vatandaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla, başkanlarımız ve milletvekillerimizle daha çok bir araya gelerek, onları daha çok dinleme fırsatı bulacağız." şeklinde konuştu.