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KÜTAHYA'DA DEPREM | Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD'ın aktardığı son bilgilere göre, 13 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinde Kütahya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem hakkında arama motorlarında 'Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:30
KÜTAHYA'DA DEPREM | Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın verilerine göre, 13 Ağustos Pazartesi günü saat 14.01'de Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı depremi Kandilli Rasathanesi ise 3,6 olarak duyurdu.

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