14 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI | Haftanın ilk günü sizi neler bekliyor?

14 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI | Ay öğle saatlerine kadar boşlukta sallanmasının ardından öğleden sonra aslan burcuna geçiş yapacak. Genel özellikleri liderlik, iyimser, yaratıcı, özgüvenli ve cesur olarak nitelenen aslan burçları aynı zamanda para harcamaya da meyillidir. Bu nedenle bugün alışveriş yaparken veya bir arkadaşınıza hediye alırken iki kez düşünmelisiniz. Aksi halde ay sonunu getirmekte zorlanabilirsiniz. İşte 14 Ağustos Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...

KOÇ BURCU♈

♈Bugün, kendinizi daha enerjik ve motive hissedebilirsiniz. ♈Yeni projelere başlamak için iyi bir gün. ♈Arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek için de iyi bir gün.

BOĞA BURCU♉

♉Bugün, finansal durumunuz hakkında endişelenebilirsiniz. ♉Ancak, harcamalarınızı kontrol altına alabilirseniz, rahatlayabilirsiniz. ♉Bugün, sevdiklerinizle vakit geçirmek için de iyi bir gün.

İKİZLER BURCU♊

♊Bugün, iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. ♊Ancak, bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. ♊Bugün, yeni şeyler öğrenmek için de iyi bir gün.

YENGEÇ BURCU♋

♋Bugün, duygusal olarak kırılgan hissedebilirsiniz. ♋Ancak, kendinizi ifade edebilirseniz, daha iyi hissedeceksiniz. ♋Bugün, sevdiklerinizle vakit geçirmek için de iyi bir gün.

ASLAN♌

♌Bugün, kendinizi daha iddialı hissedebilirsiniz. ♌Yeni projelere başlamak için iyi bir gün. ♌Arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek için de iyi bir gün.

BAŞAK♍

♍Bugün, detaylara odaklanabilirsiniz. ♍Bu, işinizde veya okulunuzda başarılı olmanızı sağlayabilir. ♍Bugün, sevdiklerinizle vakit geçirmek için de iyi bir gün.

TERAZİ♎

♎Bugün, karar vermede zorlanabilirsiniz. ♎Ancak, her iki tarafın da avantajlarını ve dezavantajlarını tartarak bir karar verebilirsiniz. ♎Bugün, sevdiklerinizle vakit geçirmek için de iyi bir gün.

AKREP♏

♏Bugün, tutkulu ve hırslı hissedebilirsiniz. ♏Yeni projelere başlamak için iyi bir gün. ♏Arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek için de iyi bir gün.

YAY♐

♐Bugün, özgür ve bağımsız hissedebilirsiniz. ♐Yeni yerlere seyahat etmek için iyi bir gün. ♐Arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek için de iyi bir gün.

OĞLAK♑

♑Bugün, sorumluluklarınızı yerine getirmekle meşgul olabilirsiniz. ♑Ancak, bu zor işin üstesinden gelebilirsiniz. ♑Bugün, sevdiklerinizle vakit geçirmek için de iyi bir gün.

KOVA♒

♒Bugün, yeni fikirler ve projelerle ilgilenebilirsiniz. ♒Bu fikirleri hayata geçirmek için iyi bir gün. ♒Bugün, sevdiklerinizle vakit geçirmek için de iyi bir gün.

BALIK♓