Haberler Haberler TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI | TV 8,5 canlı şifresiz yayın izle - Yayın akışında ne var?

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI | TV 8,5 canlı şifresiz yayın izle - Yayın akışında ne var?

Son dönemde sık sık avrupa maçlarını yayınlayan TV 8,5 kanalının yayın bilgileri, frekans bilgileri ve yayın akışı araştırılıyor. Spor programları, spor haberleri ve maç yayını yapan TV 8,5 kanalının frekans bilgilerini buradan öğrenebilir, canlı yayın izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 16:10
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI | TV 8,5 canlı şifresiz yayın izle - Yayın akışında ne var?

Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

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