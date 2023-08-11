Haberler Haberler MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE ZAMAN? 2023 Ağustos faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ve tahminler

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE ZAMAN? 2023 Ağustos faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ve tahminler

Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı faiz kararı ekonomik aktivite, enflasyon ve finansal piyasalar gibi birçok faktörü etkilerken yatırımcıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini Temmuz ayında 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e yükseltti. Peki Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası Ağustos 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklenti anketi ve tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 12:30
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE ZAMAN? 2023 Ağustos faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ve tahminler

MERKEZ BANKASI AĞUTOS FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen Para Politikaları Kurul toplantısının ardından açıklanacak olan faiz kararı, iç piyasaya etkileri nedeniyle milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz ay Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan kurul, 27 ayın ardından ilk kez Haziranda yaptığı faiz artırımını devam ettirdi. Peki Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS 2023 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 24 Temmuz 2023 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık edeceği toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

TCMB AĞUSTOS AYI BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı faiz kararı için beklenti anketi henüz sonuçlanmadı. Birçok ekonomist, faiz artırımının bu ay da devam edeceğini öne sürerken beklenti anketi tamamlandığında haberimiz güncellenecektir.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, Temmuz ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,5'e çıkarmıştı. Toplantının ardından TCMB'nin resmi internet sitesinde yer alan kararlar metninde şu ifadelere yer verilmişti:

"Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında yüzde 5 enflasyon hedefini gerçekleştirme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Fiyat istikrarındaki bozulmanın makroekonomik istikrar ve özellikle finansal istikrar üzerinde oluşturabileceği risklere dikkat çekilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, adımları gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilen parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Parasal sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam etmesi öngörülmüştür.

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için başlatılan parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Bu çerçevede, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmiştir.

Enflasyon görünümü parasal sıkılaştırma istikametindeki adımların sürekliliğini gerekli kılmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma sürecinin makroekonomik ve finansal koşullar üzerindeki etkilerine dair analizleri incelemiştir. Faiz artırım senaryolarının enflasyon, kredi büyümesi, kredi ve piyasa faizleri, ekonomik aktivite, beklentiler gibi temel makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri bütünsel bir perspektifle değerlendirilmiştir.

Buna ek olarak Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin makro finansal istikrarı destekleme ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artırması konularında geliştirilmesi gerektiği tespitlerini tekrarlamıştır. Bu doğrultuda, söz konusu çerçevede sadeleşme politikasının devamına karar verilmiştir. Mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir. Sadeleşme süreci kademeli olmaya devam edecektir. Sadeleşme sürecinde atılan adımların hızı ve sıralaması etki analizleri ile belirlenmektedir. TCMB tarafından yapılan düzenlemelere ilişkin etki analizleri söz konusu çerçevenin tüm bileşenleri için enflasyon, faizler, döviz kurları, rezervler, beklentiler, menkul kıymetler ve finansal istikrar üzerindeki yansımalarıyla birlikte bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilerek yapılmaktadır.

Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır. Bu kararlarla, temel politika aracı olan politika faizleri parasal, finansal koşullar ve beklentileri etkilerken, Türk lirası likidite ve tüketim talebindeki aşırılıkların dengelenmesi ve para politikasının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Bireysel krediler, kredi kartları ve taşıt kredileri kategorilerinde 2023 başından beri aylık ortalama yüzde 9,8 ve yüzde 9,1 oranında artmaktadır. Bireysel kredilerdeki bu ivmelenmeyle birlikte iç talebin hem doğrudan hem de cari denge üzerinden fiyat istikrarını bozduğu değerlendirilmiştir. Seçici kredi sıkılaştırması kararları sonucunda yurt içi talepte dengelenme sürecinin destekleneceği öngörülmektedir.

Döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle kur korumalı mevduat hesaplarının kur farkı ödemeleri nedeniyle finansal sisteme girişi gerçekleşen Türk lirası likidite yakından izlenmektedir. Mevcut piyasa koşulları ve önümüzdeki döneme ilişkin likidite projeksiyonları dikkate alınarak yapılan etki analizleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaktadır. Piyasada oluşan likidite fazlasının miktarsal sıkılaştırma kararı çerçevesinde kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının artırılması yoluyla sterilizasyonu planlanmıştır.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

DİĞER
Burnley Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İngiltere Premier Lig Burnley Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İYİ Parti'den CHP'ye bir rest daha! Buğra Kavuncu açık açık söyledi... Bomba kulis! Meral Akşener CHP'den ne isteyecek? İste 3 zor şart
UEFA ÜLKE PUANI: Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaptık!
İsmail Kartal'a flaş sözler! "Jesus'un hatasına düşme"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
CUMA HUTBESİ | 11 Ağustos Cuma
METEOR YAĞMURU BURÇLARI NASIL ETKİLER? | Perseid meteor yağmuru burçlara etkisi
DGS tercihleri ne zaman 2023?
BİLSEM sonuç itiraz ekranı ve dilekçesi 2023
DGS sonuç sorgulama ekranı 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 12:12
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çalım! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çalım! 11:04
Nice - Lille maçı saat kaçta? Nice - Lille maçı saat kaçta? 10:44
Cengiz'den F.Bahçe'ye müjdeli haber! Cengiz'den F.Bahçe'ye müjdeli haber! 10:29
Altay'a sürpriz talip çıktı! MaNU derken... Altay'a sürpriz talip çıktı! MaNU derken... 10:13
Burnley - Manchester City maçı saat kaçta? Burnley - Manchester City maçı saat kaçta? 10:01
Daha Eski
Boluspor - Adanaspor maçı saat kaçta? Boluspor - Adanaspor maçı saat kaçta? 09:55
Japonya - İsveç maçı saat kaçta? Japonya - İsveç maçı saat kaçta? 09:46
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 09:24
İsmail Kartal'a flaş sözler! "Jesus'un hatasına düşme" İsmail Kartal'a flaş sözler! "Jesus'un hatasına düşme" 09:21
Kartal'ın yıldızına övgü! "Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı..." Kartal'ın yıldızına övgü! "Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı..." 08:53
Övgü dolu sözler! "Rakibi bayılttı" Övgü dolu sözler! "Rakibi bayılttı" 08:37