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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? Baraj puan var mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda sonuçlar, 11 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla adayların erişimine açıldı. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar puanlarını gördükten sonra terichler için araştırmalara başladı. Peki DGS tercihleri ne zaman 2023? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? Baraj puan var mı? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 12:30
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? Baraj puan var mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | ÖSYM'nin her yıl, eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylara yönelik düzenlediği DGS sınavında sonuç etabı tamamlandı. Sıava katılan adaylar, ÖSYM'nin sonuç sitesinden puanlarını öğrenirken bu kez de tercih heyecanı başladı. Sınav sonucunu öğrenen kişilerin arama motorlarında sorguladıkları 'DGS tercihleri ne zaman 2023? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? Baraj puan var mı?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 ÖSYM DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 ÖSYM DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü, saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçlarını gören adaylar tercih zamanını araştırırken ÖSYM'den tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. 2022 yılında tercihler; 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılırken tercih kılavuzunun, tercih takvimi başlamadan hemen önce ilan edilmesi, tercih sürecinin ise Ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor.

2022 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

2023 DGS BARAJ PUAN VAR MI?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

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