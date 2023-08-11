11 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI 2023 | Günlük burç yorumları - Aile ilişkilerine dikkat!

11 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI 2023 | İkizler burcunun ardından boşlukta salınan ayın bir sonraki durağı Yengeç. Akşam saatlerinde yengeç burcuna geçecek olan ay, aile ilişkilerinin önemini bize vurgularken bazı dersler çıkarmamızı da sağlayabilir. Bu dersleri mümkün olduğu kadar hasarsız almak için aile ilişkilerinize dikkat etmeli ve hane halkına daha fazla zaman ayırmalısınız. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 11 Ağustos Cuma 2023 günlük burç yorumları...

♈KOÇ ASOSYALLİĞE GÖMÜLÜYOR

Herkesten uzaklaşma düşüncesi bir Koç için her zaman cazip gelse de insanın sosyalliğe ihtiyaç duyan bir canlı olduğunu unutmamak gerekir. Silkelen Koç, pencereyi aç, derin bir nefes al ve benden sonra tekrar et: İnsanları sevebilirim, en azından bir şans daha verebilirim!

♉BOĞA'YA 'BENCİL' SUÇLAMASI

Etrafınızdaki kişiler tarafından son zamanlarda bencillikle itham ediliyor oluşunuz sizin gerçekten bencil olduğunuz anlamına gelmez. Bir sürelik yalnızlığın size iyi geleceğinin gerçek dostlarınız da farkında. Bu bencillik değil, kızgın bir boğa olmak istemiyorsanız onlara kulak asmayın derim.

♊İKİZLER'DEN BEKLENTİ YÜKSEK

Bu aralar sevdiğiniz kişiler, sizin onlarla yeterince ilgilenmediğinizi düşünüyor olabilir. Etrafınıza biraz daha zaman ayırmalısınız, bu kafanızı dağıtmanız için size yardımcı olacaktır. Şunu da söylemeliyim ki: Sevdiklerinizin onlarla ilgilenmiyor olduğunuzu düşünmelerinin sebebi ilginizi azaltmanız değil, geçmişte beklentiyi yükseltmeniz. Yavaş yavaş kısmalısınız, birden değil.

♋YENGEÇ DEĞİŞİMLE YÜZLEŞMELİ

Aslında değişim belki pek size göre olmayabilir ama bu sıralar sizden kaynaklı olmayan değişiklikler hayatınıza doğrudan etki edecek. İş yerinde veya aile içinde gelecek bu değişimle inatlaşmayı bırakın, ona ayak uydurun. Unutmayın ki değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.

♌ASLAN YANLIŞ ANLAŞILIYOR

Söylediklerinizin yanlış anlaşılmasının farkında olmanıza rağmen bu konuda aksiyon almamanız insan kaybetmenize yol açabilir. Unutmayın ki söyledikleriniz, karşınızdakinin anladığı kadardır. Ve özür dilemek erdemdir. Gerektiğinde egonuzu bir kenara koyup özür dilemeyi bilin.

♍BAŞAK'A DOST GEREK

Biraz etrafınıza baksanız aslında sizin kişiliğinize uygun dostların etrafınıza dizilmiş olduğunu fark edeceksiniz. Onlara biraz şans tanıyın, kimse size, elinizden tutup da 'al bu yeni dostun, bir ömür mutluluklar' demeyecek. Biraz çaba ve mücadele gösterin!

♎TERAZİ KENDİNİ İFADE EDEMİYOR

Hiç kendinizi ifade etmeye çalışıp da söylediklerinizi duymayan birisi tarafından suçlandınız mı? Cevabınız hayırsa biraz daha bekleyin. Bu durumun ne kadar can yakıcı olduğunu herkes bilir. Ama sakin kalmayı başarırsanız aslında büyük bir yanlış anlaşılmadan doğan bu problem kısa sürede çözülecek.

♏AKREP'İN NEFES ALMAYA İHTİYACI VAR

İşleriniz arasında bu kadar sıkışıp kalmış olmanız size acı vermiyor mu? Biraz sosyalleşin, arkadaşlarınızla buluşun, ailenize vakit ayırın. Başarı herkesin kovaladığı bir olgu. Ama onu yakalamak isterken kendinizi ve etrafınızdakileri kaybederseniz ne anlamı kalır ki başarılı olmanın?

♐YAY PARA HARCAMAYI BIRAKMALI

İhtiyacın olmayan, gereksiz şeyler al, biraz daha, biraz daha... Yetmedi mi artık, e hadi biraz daha al! Düşünmek istemediğiniz şeyleri bu şekilde unutamazsınız. Para harcamayı bırakın ve biraz etrafınızdakileri dinleyin. Uzun süredir mücadelete ettiğiniz bir konu hakkında mantıklı bir öneri gelebilir belki de.

♑OĞLAK KARARSIZLIĞI BIRAKMALI

Şu uzun süredir içinizi kemirip duran konu hakkında bir karar mı verseniz artık? Hislerinize güvenin ve harekete geçin. Emin olun bu proje sizi çok daha güzel yerlere taşıyacak. Sadece bir adım atın ve gerisini akışına bırakın.

♒KOVA GÜVEN TAZELİYOR

Herkesin en panik anında sakinliğinizle tüm gözleri üzerinize çekerken bir yandan da güven tazeliyorsunuz. Telkin yeteneğiniz o kadar kuvvetli ki sizin yanınızda en kötü duygularla bile başa çıkılabilir. Hadi biraz da kendinizi telkin edin, buna ihtiyacınız var.

♓BALIK YENİ BİR KAPININ EŞİĞİNDE

Değişim gözünüzü korkuttuğundan önünüzde, sonuna kadar açık duran kapıyı göremiyorsunuz. Biraz dikkatli olmakta tabii ki fayda var fakat bu olduğunuz yerde sayacaksınız anlamına gelmez. Yeni yollar her zaman heyecan vericidir. Kapıdan geçin ve görün; uçsuz bucaksız okyanuslar ve huzur dolu bir yol sizi bekliyor. Korkmadan yürüyün, başaracaksınız!