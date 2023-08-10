METEOR YAĞMURU DEPREMİ TETİKLER Mİ? | Persid meteor yağmuru Kuran'da geçiyor mu?

Perseid Meteor Yağmurunu izlemek için hazırlıklar devam ederken her sene 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun şekilde gözlemlenen meteor yağmurunda, saat 56-60 göstaşının atmosfere giriş yapması bekleniyor. Şehir ışıklarından uzak yerde izlenmesi tavsiye edilen, gökbilimcilerin yanı sıra halkın da yoğun ilgi gösterdiği meteor yağmuru için arama motorlarında araştırılan 'Meteor yağmuru depremi tetikler mi? Persid meteor yağmuru Kuran'da geçiyor mu?' sorularının cevabını haberimizde derleidk. İşte detaylar...

METEOR YAĞMURU DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Perseid meteor yağmuru ve deprem arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Perseid meteor yağmuru, dünya atmosferine giren Perseid meteorlarının yarattığı parlak ışıklı izlerin gökyüzünde oluşturduğu görsel bir etkinliktir. Bu meteor yağmuru, her yıl Temmuz sonundan Ağustos başına kadar en belirgin şekilde görülebilir. Ancak, meteorların atmosfere girmesi sırasında yaratılan ısı ve ışık enerjisi, yer yüzeyinde büyük ölçekli depremlere neden olabilecek türden bir enerji değildir.

Depremler, yer kabuğundaki kayaçların hareketi sonucu oluşan jeolojik olaylardır. Genellikle tektonik levha sınırlarındaki gerilme, çekme veya kayma nedeniyle meydana gelirler. Depremler genellikle çok daha büyük enerji ve süreçlerle ilişkilidir ve meteor yağmurları gibi gök olaylarından kaynaklanmazlar. Sonuç olarak, Perseid meteor yağmuru ve depremler arasında herhangi bir neden-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

PERSİD METEOR YAĞMURU KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an'da meteor yağmurları hakkında spesifik bir ifade bulunmamaktadır. Ancak, Kur'an'da gök olaylarına ve evrenin yaratılışına genel olarak değinilir. Örneğin, "Biz gökyüzünü bir tavan gibi kıldık, ama onu korumak için ne bir çatı vardır, ne de koruyucular." (Enbiya Suresi, 32) gibi ayetlerde evrenin yaratılışı ve gök olayları anlatılmıştır.

GÖK OLAYLARI İLE İLGİLİ KURAN'DA GEÇEN AYETLER

"Gökleri ve yeri yaratan Allah ne kadar yücedir! Gökleri ve yeri yaratan Allah ne kadar gerçek ve pek yücedir! O'nun hükmü, yeryüzünde ve gökte olur. O'nun olan şeyler yüzde yüz, her an hikmetle yaratılır." (Zümer Suresi, 5)

"Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih eder. O, azizdir, hakimdir." (Haşr Suresi, 1)

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O, yüksek ve büyük olandır." (Şura Suresi, 4)

"Yeri sizin için bir döşek, göğü de bina kılan O'dur. Sizi anne karnında döşekten sonra yaratandır. O, hikmet sahibi, bilendir." (Zukhruf Suresi, 10)