Haberler Haberler KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filminin oyuncuları kimler?

KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filminin oyuncuları kimler?

Ric Roman Waugh'un yönetmenliğini üstlendiği Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek. Sinemaseverler Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filminin konusunu, oyuncularını araştırmaya devam ederken; Kod Adı: Angel filmine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 13:32 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 13:32
KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filminin oyuncuları kimler?

Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi gündemde yerini aldı, izleyicilere sinema şöleni yaşatacak filmin konusu ve oyuncuları sorgulanmaya başladı. İşte 2019 yapımı Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmine dair merak edilenler...

KOD ADI ANGEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning'in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir.

KOD ADI ANGEL FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Gerard Butler
  • Frederick Schmidt
  • Danny Huston
  • Rocci Williams
DİĞER
Melis Sezen ile Atilla Bingöl’ün aşkı bakın nasıl başladı! Duyanlar şoke oluyor!
Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar
Süper Lig ekibine gidiyor! İmza yakın
G.Saray'a 3 yıldız birden geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023-ALES/2 sınav giriş belgesi sorgula ÖSYM
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Pasaport ücretleri 2023 (6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıllık)
2023 vizesiz ülkeler, kimlikle gidilen ülkeler hangileri?
Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuntz'dan iddialı sözler! "Hedefimiz..." Kuntz'dan iddialı sözler! "Hedefimiz..." 14:16
Aris - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Aris - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 14:01
Twente - Riga maçı saat kaçta? Twente - Riga maçı saat kaçta? 13:55
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? 13:46
Cüneyt Çakır böyle veda etti! "En büyük amacım..." Cüneyt Çakır böyle veda etti! "En büyük amacım..." 13:45
F.Bahçe'ye Ndidi müjdesi! Transfer kararı... F.Bahçe'ye Ndidi müjdesi! Transfer kararı... 13:39
Daha Eski
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 13:21
Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? 13:11
Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:53
Teklif bekleniyor! Nelsson'a İngiliz kancası Teklif bekleniyor! Nelsson'a İngiliz kancası 12:45
F.Bahçe - Maribor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Maribor maçı saat kaçta? 12:34
Süper Lig ekibine gidiyor! İmza yakın Süper Lig ekibine gidiyor! İmza yakın 12:13