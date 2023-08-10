ERİS VİRÜSÜ NEDİR? | Kovid-19 Eris virüsü belirtileri ne, nasıl bulaşır? Hangi ülkelerde görüldü?

ERİS VİRÜSÜ NEDİR? | Kovid-19'un yeni bir varyantı olan ve Dünya SAğlık Örgütü tarafından tüm kamuoyuna duyurulan Eris virüsü, yeni Kovid kabusunu beraberinde getirebileceği için merak konusu oldu. Koronavirüs salgın tedbirlerinin ülkemizde iki yıldan uzun sürmesinin ardından bu kez de Eris virüsü ile ilgili araştırmalar başladı. İngiltere, Omicron varyantından türeyen Eris virüsünün her 7 kişiden 1'inde görüldüğü açıklarken 'Kovid-19 Eris virüsü belirtileri ne, nasıl bulaşır? Hangi ülkelerde görüldü?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte merak edilenler...

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Bilimsel adı EG.5.1 olan Covid alt varyantı Eris'in Omicron varyantından türediği tahmin ediliyor. İlk kez 31 Temmuz 2023 tarihinde tespit edilen ve Eris adı verilen alt varyantı için uzmanlar, henüz panik yapmanın yersiz olduğunu ancak yine de kişisel tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

KOVİD-19 ERİS VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NE?

Boğaz ağrısı

Burun akması

Burun tıkanıklığı

Hapşırma

Kuru öksürük

Baş ağrısı

Islak öksürük

Boğuk ses

Kas ağrıları

Değişik koku alma

KOVİD-19 ERİS VARYANTI NASIL BULAŞIR?

Koronavirüs temelde damlacık yoluyla bulaşır. Eris de Kovid'in alt varyantı olduğundan bu virüsün de aynı yöntemle bulaştığı biliniyor. Virüs ile enfekte olmuş kişi hapşırdığında, öksürdüğünde veya konuştuğunda havaya damlacık taşınır. Bu damlacıkların solunması, göz ile temas etmesi ile virüs sağlıklı olan bireylere bulaşır. Bu nedenle virüsle enfekte olan kişilerle yakın temasta bulunmak virüsün bulaşmasına neden olabilir. Bunlara ek olarak hasta olan kişiden çevreye yayılan damlacıklar yüzeylere bulaşabilir ve yüzeylerde belli bir süre yaşayabilir. Bu yüzeylere temas eden insanlar ellerini yıkamadan veya dezenfekte etmeden yüzlerine dokunduklarında da virüs bulaşabilir.

KOVİD-19 ERİS VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

sya'daki COVID vakalarının yaklaşık yüzde 20'sini, Avrupa'dakilerin yüzde 10'unu ve Kuzey Amerika'dakilerin de yüzde 7'sini oluşturan Eris varyantının görüldüğü ülkeler arasında İsrail de yer alıyor. Dünya genelinde toplam 36 ülkede görülen ve 2 binden fazla vakada bulunduğu tespit edilen Eris varyantının Türkiye'de görülüp görülmediğine ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.