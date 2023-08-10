ANADOLU JET KAMPANYA MI YAPTI? Anadolu Jet 9 dolar yurt dışı bilet satışı var mı?

ANADOLU JET KAMPANYA MI YAPTI? | Anadolujet kampanyası tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9 dolardan satışa sunulacağı duyurulan yurt dışı biletleri için araştırmalar hız kazandı. Seyahat tutkunlarının kaçırmak istemediği kampanya için arama motorlarında sorgulanan 'Anadolu Jet kampanya mı yaptı? AnadoluJet 9 dolar yurt dışı bilet satışı var mı?' sorularının cevabını ve tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...
ANADOLU JET 9 DOLAR YURT DIŞI BİLET SATIŞI VAR MI?
Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden Türkiye'den yurt dışına uçuşlarda 9 dolardan başlayan ücretler uygulanacak. Uygulama, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsıyor. Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacak.
Bilet alım işlemleri 10 Ağustos 2023 saat 10:00 itibarıyla başlayacak.
ANADOLU JET KAMPANYADAN YARARLANMA KOŞULLARI
Uçuş Tarihleri 24 Eylül 2023 - 31 Mart 2024 olarak belirtilirken 10 Ağustos 2023 saat 10.00 itibarıyla biletleme işleminin yapılabileceği duyuruldu.
- 10 - 12 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.
- 24 Eylül 2023– 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
- Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda 9 EUR'den başlayan ücretler uygulanacaktır.
- Kampanya, yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.
- Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacaktır.
- Kampanya 155.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.
- Kampanya sadece AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
- Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.
- Rezervasyon yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde biletleme işlemi tamamlanmalıdır.
- Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.
- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
- Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
- AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
- AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.