10 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI 2023 | Günlük burç yorumları - Para kazanma kapısı açılıyor!

10 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI 2023 | Dün öğle saatlerinde ikizler burcuna geçiş yapan ay buradaki hareketlerine devam ederken zengin iletişim yöntemleriniz sayesinde para kapılarınız sonuna kadar açılacak. Bağlayıcı tutumunuzla bir süredir askıda kalan işleri bir çırpıda halledeceğiniz bu güzel günde, dostluklarınızın sağlamlaşması için bazı adımlar görmeniz, insanlara karşı olan mesafenizi azaltmanızda size yardımcı olacak. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 10 Ağustos Perşembe 2023 günlük burç yorumları...

♈KOÇ'TA KENDİNİ GÖSTERME ZAMANI

Çok bile dayandın sevgili Koç! Bir süredir iş ve aşk hayatında kendini gösterememenin seni ne kadar etkilediğini ancak fark edildikten sonra anlayacaksın. Benmerkezcilik doğanda var; bu nedenle ikinci plana atılmak seni delirtiyor! Ama işte, günün geldi! Bu sıralar tam da dünyanın senin etrafında dönüyormuş hissine kağılacağın dönemler. Anın tadını çıkar!

♉BOĞA'NIN İHTİYACI İNZİVA

Kalabalığı her ne kadar sevseniz de ara ara kendi sesinizi duyabilmek için yalnızlığa da ihtiyacınız var. İçinizdeki duyguları o kadar görmezden geliyorsunuz ki kafanızı nelerin doldurduğunu siz bile bilmiyorsunuz. Bir süre yalnız kalıp inzivaya çekilmek sizi diğerlerinden uzaklaştırmaz, aksine problemlerinizi çözüp rahatlamanıza yardımcı olur.

♊İKİZLER ÇAREYİ KENDİNDE ARAMALI

Etrafınızdaki kişilere yardım etmekten yine hiç düşünmez olmuşsunuz. Şu parasal sıkıntıları bir kenara bırakıp artık kendi istediklerinize, manevi mutluluklara odaklanın! Dostlarınızın size ihtiyacı var, fakat önce kendinize yardımcı olmazsanız kimse sizden bir şey istemez. Dostlarınızı kaybetmemek için bir süreliğine 'Önce ben' demeyi öğrenmelisiniz.

♋YENGEÇ'İ RAHAT BIRAKIN

Herkese her konuda verdiğiniz güven sizi artık boğar hale getirdi. Ne vardı en başta bu kadar sorumluluk üstlenecek! Neyse şimdi toplarlanma zamanı. Başkalarının sorumluluklarını sizin üzerinize yıkmasına izin vermeyin. Gerekirse katı kurallar koyun. Bu sizi bulutların üstüne çıkacak kadar hafifletecek.

♌ASLAN'IN BAŞI BELADA

Açık sözlü olmak iyidir fakat her zaman mı? Kendi düşünceniz dışında bir doğru olmadığı fikrine o kadar kapılmışsınız ki burnunuzun ucundaki gerçeği göremiyorsunuz. Ve kendi doğrunuzu ulu orta söylemek sizi hem patavatsız gösteriyor hem de diğerlerinin güvenini sarsıyorsunuz. Biraz tutun dilinizi, göreceksiniz ki her şey daha da netleşecek.

♍BAŞAK'IN GÖZÜ YÜKSEKTE

Hedeflerinize o kadar yoğunlaşmışsınız ki onlardan başka bir şey düşünemez olmuşsunuz. Evet başarılısınız, bunu kabullenin artık! Özgüveninizi sağlamlaştırın; omuzlar dik, bakışlar ileri, şimdi tekrarlayın: Güzel bir akşam yemeğinde bana kim eşlik edebilir acaba?

♎TERAZİ'NİN AŞKLA BAŞI DERTTE

Ailevi ve kariyer sorunlarına takılıp kalmaktan aşk hayatınızı sarıp sarmalayan kara bulutu daha görememişsiniz. İki tarafa da bir fırsat tanıyın; partnerinizle yemeğe çıkın, sohbet edin, daha önce yapmadığınız yeniliklere yelken açın. Biraz çabalayınca ilişkinizin daha iyi yerlere gittiğini göreceksiniz.

♏AKREP'İN İĞNESİ BU KEZ KENDİNE ÇEVRİLİ

Şu iğnenizden çektiğiniz nedir, artık biraz rahat mı dursanız? Etrafınızdaki insan sayısı o kadar azaldı ki, buna karşın siz hala birilerini iğneleme peşindesiniz, hatta bu kez kendinizi! Hadi biraz dışarı çıkın, temiz hava alın! Kimse mükemmel değil, kendinize de başkalarına da bu kadar yüklenmeyin. Hayat olduğu gibi güzel.

♐YAY MONOTONLUK MARATONUNDA

Sürekli aynı şeyleri yapmaktan sıkılmış bir burç var burada! Bu monotonluğu aşmak için başka birine daha ihtiyacınız var. Bir partnerinizi veya arkadaşınızı alıp daha önce hiç denemediğiniz bir aktivitede bulunmak için harika bir gün değil mi sizce de?

♑OĞLAK'IN HİSLERİ HEP DOĞRU

Kuvvetli olduğunu bildiğiniz 6. hissinize çok güveniyorsunuz. Ne yalan söyleyelim hakkınız da var! Ama kendinizi biraz geri planda tutmanızın vakti gelmedi mi? Herkese bu kadar güvenmek, tüm işlere koşturmak... Bir durup dinlenin yahu, oğlak burcusun diye süper kahraman sanıyorlar!

♒KOVA'NIN GÖZÜ AŞKTA

Son zamanlarda karşınıza çıkmış birisini düşünmekten kendinizi alıkoyamıyorsanız geçmiş olsun! Biraz temkinli olmak her zaman iyidir fakat karşı tarafa şans vermek, biraz akışa bırakmak daha da iyidir. Kim bilir, belki de ruh eşinizi buldunuz. Hadi, aşkın tadını çıkarın.

♓BALIK ETRAFI GÖREMİYOR

Sevgili balık, güzel balık... Çok yoğun ve karmaşık duygular yaşadığın bir dönemin içindesin ama merak etme, bunu aşmana çok az kaldı. Bu süreçte etrafındaki birçok işi ve kişiyi ihmal ettiğinin farkında bile değilsin. Düşüncelerinin, duygularının seni esir almasına izin verme. Gözünü açıp biraz etrafına bak, hem çevrendeki iyilikleri hem de kötülükleri gözden kaçırıyorsun.