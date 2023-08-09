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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olur?

ÖSYM tarafından yapılan üç oturumlu YKS sınavlarının ardından tercihler için heyecan devam ediyor. 27 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih işlemleri, 8 Ağustos 2023'e kadar devam edecek. Tercih sonuçlarına göre hangi üniversite ve bölümde eğitim alacağını öğrenecek olan adaylar, arama motorlarında 'YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olur?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 08:02 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 08:10
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olur?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | YKS sınavına katılan 3,5 milyondan fazla aday için heyecan devam ediyor. 17-18 tarihlerinde yapılan TYT, AYT ve YDT'nin ardından sınav sonuçları, 20 Temmuz 2023 tarihinde duyuruldu. ÖSYM, tercih tarihlerini ise 27 Temmuz - 8 Ağustos olarak açıkladı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olur? İşte merak edilenler...

ÖSYM YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLUR?

27 Temmuz tarihinde başlayacak olan tercih işlemleri, 8 Ağustos'ta sona erecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olan üniversite tercihlerinin sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması beklenen YKS yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıllarda, tercihlerden sonraki 1 hafta içerisinde erişime açılmıştı.

ÖSYM YKS TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz sene tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlamış ve 5 Ağustos'a kadar devam etmişti. YKS yerleştirme sonuçları ise ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren adayların erişime açılmıştı.

Yine 2022'de YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

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