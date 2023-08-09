Haberler Haberler ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | Üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2023-2024 kayıt için gerekli belgeler

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | Üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2023-2024 kayıt için gerekli belgeler

ÖSYM'nin düzenlediği 3 oturumdan oluşan üniversiteye giriş sınavı YKS'de tercih telaşı yerini kayıt heyecanına bıraktı. 8 Ağustos günü biten tercih sürecinin ardından üniversiteye gidecek olan öğrenciler, kayıtların başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki 2023 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte 2023-2024 kayıt için gerekli belgeler ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 08:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 08:09
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | Üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2023-2024 kayıt için gerekli belgeler

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | ÖSYM başkanlığında düzenlenen TYT, AYT ve YDT sınavlarının ardından sonuçlar açıklandı, adaylar tercih işlemlerini tamamladı. Tercih sonuçları merakla beklenirken bir yandan da üniversitelere kayıt tarihleri araştırılıyor. İşte 2023 üniversite kayıt tarihleri gerekli belgeler ve merak edilenler...

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

2023-2024 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

KYK KREDİ/BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu yılki başvuruların da üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

Kredi ve burs başvuruları ise geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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