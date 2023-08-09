METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2023? | Perseid meteor yağmuru saat kaçta, İstanbul'dan görülecek mi?

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2023? | Yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmuru, her yıl aynı tarihte parlak ışıklarlarla dünyadan izlenebilmektedir. Dünya'nın Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesindeki toz ve parçacıklarla kesişmesinin ardından bu parçacıklar dünya atmosferine girdiğinde, sürtünme nedeniyle hızla ısınır ve parlak ışıklar yayan izler oluştururlar. İşte bu parlak izler, gökyüzünde görülen "yıldız kayması" olarak adlandırılan olayı oluşturur. Peki dünyanın en bilindik Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid meteor yağmuru, dünya atmosferine giren ve 13 Ağustos civarında en yoğun olduğu gözlemlenen meteorların oluşturduğu bir gök olayıdır. Bu meteor yağmuru, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın (109P/Swift-Tuttle) yörüngesi boyunca yer aldığı bölgelerden gelen meteorların atmosferimize girmesi sonucu meydana gelir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Perseid Meteor yağmuru 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürüyor. En yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12-13 Ağustos gecesi olacak. 23.30-04.00 saatleri arası ise meteor yağmurunun en yoğun gerçekleşeceği zaman dilimi olacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU İSTANBUL'DAN GÖRÜLECEK Mİ?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. İstanbul'un tüm ilçelerinden görülebilecek olan meteor yağmurunda şehrin ışıklarından uzak bölgelerde bulunmak, yağmuru daha iyi gözlemlemeye yardımcı olur.