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MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 Ağustos MasterChef All Star bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu programda son olarak bu akşam dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen yarışmacılar belli oldu. MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 02:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 02:00
MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 Ağustos MasterChef All Star bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın yeni eleme adayı potaya gönderildi. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan mavi takım oldu. Bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyelerinin kendi aralarında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Eray kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme potasına giden 3. ve 4. aday belli oldu. Haftanın 3. eleme adayı Sefa olurken, 4. aday ise Barbaros olarak belirlendi.

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