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LGS 3. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | MEB LGS 3. nakil tercihi olacak mı? Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?

Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçlarına göre yapılan tercihlerin ardından 2. nakil sonuçları da açıklandı. 1 milyondan fazla 8. sınıf mezununun katıldığı sistemde, 2. nakil sonuçlarında da istediği bir liseye yerleşemediğini gören adaylar LGS 3. nakil için tercihlerin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki MEB LGS 3. nakil tercihi olacak mı? Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:30
LGS 3. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | MEB LGS 3. nakil tercihi olacak mı? Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?

LGS 3. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği LGS sınavı, 1 milyondan fazla lise adayının katılım göstermesiyle neredeyse sonuçlandı. 2. nakil sonuçlarının da açıklanmasının ardından bu tercihlerde de yerleşebileceği bir okul belirlemeyen öğrenciler, 3. nakil işlemleri için tercih yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. İşte merak edilenler...

LGS 3. NAKİL TERCİHİ OLACAK MI, NE ZAMAN?

MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanan 2023-2024 lise nakil takvimine göre ikinci tercih sonuçları 7 Ağustos'ta açıklandı.

LGS yerleştirme takvimine göre; Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 8-16 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

📌18 Ağustos: İl veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmeleri tamamlanacak.

📌22 - 25 Ağustos: Yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

HİÇBİR LİSEYE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

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