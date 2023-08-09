Haberler Haberler AÖL 3. DÖNEM SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023? | Açık lise 3. dönem sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023? | Açık lise 3. dönem sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Açık Lise 3. dönem sınavlarının 9 Ağustos tarihinde tamamlanmasının ardından açıktan lise okuyan kişiler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başkadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınavlar hakkında arama motorlarında araştırılan 'AÖL 3. dönem sonuçlar ne zaman açıklanır 2023? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:00
AÖL 3. DÖNEM SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023? | Açık lise 3. dönem sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023? | Açık Öğretim Liseleri olan AÖL'ün 3. dönem sınavlarının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Açık lise okuyan kişiler, 9 Ağustos tarihinde sona eren sınavlarda sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ederken 'AÖL 3. dönem sonuçlar ne zaman açıklanır 2023? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?' soruları da en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte AÖL 3. dönem sınavları hakkında merak edilenler...

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

3. Dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Ağustos ayının son günlerine kadar açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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AÖL SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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