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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR 2023? | YKS tercih son gün ne zaman?

ÖSYM başkanlığında düzenlenen üç oturumlu YKS sınavlarının sona ermesi ve sonuçların açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı. 27 Temmuz Perşembe günü ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden bşalayan tercihlerde son tarih ise en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı ve hayallerinin üniversitesine kavuşmak için gün saydığı YKS hakkında arama motorlarında araştırılan 'YKS tercihleri ne zaman bitiyor 2023? YKS tercih son gün ne zaman?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 07:40 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 07:43
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR 2023? | YKS tercih son gün ne zaman?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR 2023? | ÖSYM tarafından düzenlenen TYT, AYT ve YDT sınavları, 17-18 Haziran tarihlerinde yapıldı. 20 Temmuz'da sonuçları açıklanan adaylar, puan durumuna göre tercih yapacak. Tercih sürecinin 27 Temmuz Perşembe günü başlamasıyla birlikte son gün de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte YKS tercihlerinde son tarih...

2023 YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

27 Temmuz Perşembe günü başlayan YKS tercih işlemleri, 8 Ağustos 2023 Salı gününe kadar devam edecek.

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM, YKS'de ilk tercih hakkını kullanmayan, kullanıp yerleşemeyen veya yerleştiği halde fikrini değiştiren adaylar için ek tercih imkanı sunuyor. Ek tercihkerin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçen sene 5 Ağustos 2022'de sona eren tercih sürecinin ardından ek tercihler 07-13 Eylül 2022 tarihlerinde alınmış, 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde ise üniversite ek yerleştirme kayıtları yapılmıştı.

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YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?

ÖSYM'nin YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oluyor ve puan kaybı yaşamıyor. Ancak ilk tercihlerde tercih yapıp kazanan yine de ek tercih yapan adayın, lisans bölümü kazanıp gidip, lisans eğitimi alırken diğer sene tekrar sınava giren adayın, ön lisans bölümü kazanıp gitmeyen adayın, yetenek sınavı ile yerleşen adayın ve açıköğretim kazanan adayın okul puanı düşüyor.

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