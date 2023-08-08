GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GAÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Gaziantep Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Akdeniz Gaziantep taban puanları 2023, GAÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 358,85 347.125

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 330,17 524.942

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 329,17 532.481

Fizyoterapi TYT 75/77 326,58 552.415

Ameliyathane Hizmetleri TYT 50/52 326,08 556.340

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 321,09 596.980

Bilgisayar Programcılığı TYT 100/103 319,5 610.690

Diş Protez Teknolojisi TYT 65/67 319,1 614.169

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 311,79 680.665

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 307,08 726.441

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 301,68 782.611

Adalet TYT 90/93 299,84 802.426

Aşçılık TYT 70/72 298,17 820.588

Mekatronik TYT 40/41 291,96 891.321

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 100/103 289,91 916.009

Çocuk Gelişimi TYT 40/41 289,15 925.150

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70/72 286,7 955.058

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 285,94 964.699

Elektrik TYT 65/67 285,32 972.622

E-Ticaret ve Pazarlama TYT 35/36 284,93 977.594

Yaşlı Bakımı TYT 70/72 283,58 995.060

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 55/57 280,21 1.039.243

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 35/36 280,15 1.040.053

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 276,82 1.085.411

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 276,8 1.085.747

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 90/93 275,75 1.100.345

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 275,25 1.107.214

Dış Ticaret TYT 90/93 271,61 1.159.513

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 270,87 1.170.250

Otomotiv Teknolojisi TYT 60/62 269,92 1.184.399

Elektrik (İÖ) TYT 50/52 269,37 1.192.673

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 268 1.213.401

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 267,62 1.219.055

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 267,17 1.225.993

İşletme Yönetimi TYT 90/93 266,99 1.228.660

Sosyal Güvenlik TYT 70/72 266,68 1.233.458

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 264,8 1.262.334

Lojistik TYT 45/47 263,59 1.281.317

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 90/93 259,76 1.343.376

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70/72 258,74 1.360.355

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 100/103 257,71 1.377.487

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 256,97 1.389.990

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 35/36 256,88 1.391.437

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 255,49 1.415.485

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 254,93 1.425.160

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 35/36 252,45 1.468.541

Gıda Teknolojisi TYT 80/82 252,23 1.472.472

Makine TYT 90/93 252,18 1.473.493

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 251,81 1.480.006

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 50/52 251,48 1.485.883

Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 251,33 1.488.475

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 250,49 1.503.754

Halıcılık ve Kilimcilik TYT 50/52 250,46 1.504.330

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 250,02 1.512.296

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 50/52 249,21 1.527.151

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 248,67 1.537.111

Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 94/97 248,65 1.537.635

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 246,62 1.575.842

İşletme Yönetimi TYT 40/41 245,17 1.603.640

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 70/72 245,13 1.604.387

Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 40/41 243,31 1.639.872

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 242,38 1.657.920

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 239,38 1.718.326

Tekstil ve Halı Makineleri TYT 40/41 239,3 1.719.996

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 238,79 1.730.359

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 238,18 1.743.232

Dış Ticaret TYT 40/41 236,27 1.783.292

İşletme Yönetimi TYT 30/31 235,13 1.807.470

Lojistik TYT 30/31 234,54 1.820.513

Lojistik TYT 60/62 234,48 1.821.643

Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 30/31 234,12 1.829.380

İşletme Yönetimi TYT 40/41 232,48 1.865.298

İkram Hizmetleri TYT 40/41 232,24 1.870.577

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 232,1 1.873.782

Organik Tarım TYT 30/31 231,41 1.889.256

Organik Tarım TYT 25/26 231,05 1.897.191

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 30/31 229,99 1.920.994

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 67/69 227,75 1.972.904

Organik Tarım TYT 30/31 225,34 2.030.087

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 34/35 222,51 2.098.018

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi TYT 30/31 220,95 2.135.930

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 34/35 220,12 2.156.522

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 190/195 410,5 40.358

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 379,68 98.064

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 362,64 139.754

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 360,24 146.238

Havacılık Yönetimi (İngilizce) EA 60/62 318,02 305.268

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 300,52 406.542

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70/72 293,89 451.861

İşletme EA 85/88 288,68 490.967

Maliye EA 40/41 287,73 498.253

Sosyoloji (İngilizce) EA 60/62 287,17 502.769

İktisat EA 90/93 276,09 597.250

Tekstil ve Moda Tasarımı EA 60/62 262,56 732.179

Felsefe EA 60/62 251,66 857.045

Arkeoloji EA 40/41 249,18 887.884

Kamu Yönetimi EA 50/52 241,26 989.587

İktisat EA 40/41 235,85 1.063.008

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 170/175 501,07 16.848

Tıp (İngilizce) SAY 60/62 492,79 22.328

Diş Hekimliği SAY 100/103 476,78 34.259

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 429,79 75.045

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 426,53 78.185

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 397,51 108.934

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 389,66 118.157

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 370,39 143.563

Hemşirelik SAY 200/205 370,18 143.886

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 90/93 345,3 184.430

Ebelik SAY 70/72 335,79 203.079

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 100/103 332,98 208.935

Mimarlık (İngilizce) SAY 80/82 326,41 223.380

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 60/62 324,96 226.693

Tekstil Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 309,78 264.979

Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 90/93 309,34 266.260

Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/3 306,95 272.949

Fizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 25/6 303,57 282.734

Matematik SAY 60/62 303,23 283.747

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/6 301,53 288.880

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/37 298,25 299.038

Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/19 298,16 299.325

Kimya SAY 20/21 287,61 335.044

Biyoloji SAY 30/31 271,88 398.743

Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 60/62 246,72 544.692

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 30/31 421,29 9.370

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 390,63 32.030

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 381,02 44.541

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 374,67 54.650

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 357,74 89.718

İlahiyat SÖZ 108/111 343,38 131.688

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 331,45 176.787

Coğrafya SÖZ 60/62 325,31 204.487

İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 318,37 239.351

İlahiyat (Arapça) SÖZ 35/36 313,19 268.608

Tarih SÖZ 80/82 308,81 295.376

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 300,67 349.211

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70/72 295,2 388.617

Gazetecilik SÖZ 70/72 279,14 520.879

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 278,58 525.981

İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 5/5 276,15 548.207

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 257,48 735.818

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER