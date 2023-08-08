GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GAÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Gaziantep Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Akdeniz Gaziantep taban puanları 2023, GAÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 358,85 347.125
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 330,17 524.942
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 329,17 532.481
- Fizyoterapi TYT 75/77 326,58 552.415
- Ameliyathane Hizmetleri TYT 50/52 326,08 556.340
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 321,09 596.980
- Bilgisayar Programcılığı TYT 100/103 319,5 610.690
- Diş Protez Teknolojisi TYT 65/67 319,1 614.169
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 311,79 680.665
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 307,08 726.441
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 301,68 782.611
- Adalet TYT 90/93 299,84 802.426
- Aşçılık TYT 70/72 298,17 820.588
- Mekatronik TYT 40/41 291,96 891.321
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 100/103 289,91 916.009
- Çocuk Gelişimi TYT 40/41 289,15 925.150
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70/72 286,7 955.058
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 285,94 964.699
- Elektrik TYT 65/67 285,32 972.622
- E-Ticaret ve Pazarlama TYT 35/36 284,93 977.594
- Yaşlı Bakımı TYT 70/72 283,58 995.060
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 55/57 280,21 1.039.243
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 35/36 280,15 1.040.053
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 276,82 1.085.411
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 276,8 1.085.747
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 90/93 275,75 1.100.345
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 275,25 1.107.214
- Dış Ticaret TYT 90/93 271,61 1.159.513
- Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 270,87 1.170.250
- Otomotiv Teknolojisi TYT 60/62 269,92 1.184.399
- Elektrik (İÖ) TYT 50/52 269,37 1.192.673
- İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 268 1.213.401
- Kimya Teknolojisi TYT 40/41 267,62 1.219.055
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 267,17 1.225.993
- İşletme Yönetimi TYT 90/93 266,99 1.228.660
- Sosyal Güvenlik TYT 70/72 266,68 1.233.458
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 264,8 1.262.334
- Lojistik TYT 45/47 263,59 1.281.317
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 90/93 259,76 1.343.376
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70/72 258,74 1.360.355
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 100/103 257,71 1.377.487
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 256,97 1.389.990
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 35/36 256,88 1.391.437
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 255,49 1.415.485
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 254,93 1.425.160
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 35/36 252,45 1.468.541
- Gıda Teknolojisi TYT 80/82 252,23 1.472.472
- Makine TYT 90/93 252,18 1.473.493
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 251,81 1.480.006
- Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 50/52 251,48 1.485.883
- Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 251,33 1.488.475
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 250,49 1.503.754
- Halıcılık ve Kilimcilik TYT 50/52 250,46 1.504.330
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 250,02 1.512.296
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 50/52 249,21 1.527.151
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 248,67 1.537.111
- Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 94/97 248,65 1.537.635
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 246,62 1.575.842
- İşletme Yönetimi TYT 40/41 245,17 1.603.640
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 70/72 245,13 1.604.387
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 40/41 243,31 1.639.872
- Gıda Teknolojisi TYT 30/31 242,38 1.657.920
- Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 239,38 1.718.326
- Tekstil ve Halı Makineleri TYT 40/41 239,3 1.719.996
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 238,79 1.730.359
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 238,18 1.743.232
- Dış Ticaret TYT 40/41 236,27 1.783.292
- İşletme Yönetimi TYT 30/31 235,13 1.807.470
- Lojistik TYT 30/31 234,54 1.820.513
- Lojistik TYT 60/62 234,48 1.821.643
- Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 30/31 234,12 1.829.380
- İşletme Yönetimi TYT 40/41 232,48 1.865.298
- İkram Hizmetleri TYT 40/41 232,24 1.870.577
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 232,1 1.873.782
- Organik Tarım TYT 30/31 231,41 1.889.256
- Organik Tarım TYT 25/26 231,05 1.897.191
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 30/31 229,99 1.920.994
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 67/69 227,75 1.972.904
- Organik Tarım TYT 30/31 225,34 2.030.087
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 34/35 222,51 2.098.018
- Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi TYT 30/31 220,95 2.135.930
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 34/35 220,12 2.156.522
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 190/195 410,5 40.358
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 379,68 98.064
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 362,64 139.754
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 360,24 146.238
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) EA 60/62 318,02 305.268
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 300,52 406.542
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70/72 293,89 451.861
- İşletme EA 85/88 288,68 490.967
- Maliye EA 40/41 287,73 498.253
- Sosyoloji (İngilizce) EA 60/62 287,17 502.769
- İktisat EA 90/93 276,09 597.250
- Tekstil ve Moda Tasarımı EA 60/62 262,56 732.179
- Felsefe EA 60/62 251,66 857.045
- Arkeoloji EA 40/41 249,18 887.884
- Kamu Yönetimi EA 50/52 241,26 989.587
- İktisat EA 40/41 235,85 1.063.008
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 170/175 501,07 16.848
- Tıp (İngilizce) SAY 60/62 492,79 22.328
- Diş Hekimliği SAY 100/103 476,78 34.259
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 429,79 75.045
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 426,53 78.185
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 397,51 108.934
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 389,66 118.157
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 370,39 143.563
- Hemşirelik SAY 200/205 370,18 143.886
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 90/93 345,3 184.430
- Ebelik SAY 70/72 335,79 203.079
- Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 100/103 332,98 208.935
- Mimarlık (İngilizce) SAY 80/82 326,41 223.380
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 60/62 324,96 226.693
- Tekstil Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 309,78 264.979
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 90/93 309,34 266.260
- Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/3 306,95 272.949
- Fizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 25/6 303,57 282.734
- Matematik SAY 60/62 303,23 283.747
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/6 301,53 288.880
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/37 298,25 299.038
- Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/19 298,16 299.325
- Kimya SAY 20/21 287,61 335.044
- Biyoloji SAY 30/31 271,88 398.743
- Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 60/62 246,72 544.692
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 30/31 421,29 9.370
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 390,63 32.030
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 381,02 44.541
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 374,67 54.650
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 357,74 89.718
- İlahiyat SÖZ 108/111 343,38 131.688
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 331,45 176.787
- Coğrafya SÖZ 60/62 325,31 204.487
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 318,37 239.351
- İlahiyat (Arapça) SÖZ 35/36 313,19 268.608
- Tarih SÖZ 80/82 308,81 295.376
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 300,67 349.211
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70/72 295,2 388.617
- Gazetecilik SÖZ 70/72 279,14 520.879
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 278,58 525.981
- İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 5/5 276,15 548.207
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 257,48 735.818
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 413,23 19.346
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 372,35 33.810