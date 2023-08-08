BİLSEM SONUÇ İTİRAZ EKRANI 2023 (MEB e-İTİRAZ) | 1., 2., 3. sınıf BİLSEM sonuçlarına nasıl itiraz edilir, dilekçesi nasıl yazılır?

BİLSEM SONUÇ İTİRAZ EKRANI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilim ve Sanat Merkezleri bursluluk sınavına katılan 1, 2, 3. sınıf öğrencilerinin sonuçları, 4 Ağustos itibarıyla ilan edildi. Sonuçların ardından itiraz sürecinin başlamasını bekleyen adaylar ve velileri, arama motorlarında 1., 2., 3. sınıf BİLSEM sonuçlarına nasıl itiraz edilir, dilekçesi nasıl yazılır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler...

BİLSEM SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır. Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilim Ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Ve Yerleştirme Kılavuzu'na Göre;

👉İtirazlar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarının https://meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

👉Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilecektir.

👉Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti, uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyallerin kapalı zarf içerisinde gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

👉Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

👉Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

BİLSEM İTİRAZ DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplanacak.

BİLSEM SONUÇ İTİRAZ EKRANI (MEB e-İTİRAZ) İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM İTİRAZ BAŞVURU SON TARİH NE ZAMAN?

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğrenci alımına dair değerlendirme sonuçlarına itirazlar 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek İtirazlar ise veliler tarafından il Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacak.