Haberler Haberler LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 | MEB 2023-2024 LGS boş kontenjanlar taban puanları ve başar sıralamaları

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 | MEB 2023-2024 LGS boş kontenjanlar taban puanları ve başar sıralamaları

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından beklediği sonucu alamayan öğrenciler, 2. nakil sonuçlarının ardından boş kontenjanları araştırmaya koyuldu. 1 milyondan fazla adayın katıldığı LGS sınavının ardından Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim görmek isteyen adaylar, arama motorlarında 'LGS 2023 boş kontenjanlar, MEB 2023-2024 LGS 2. EK TERCİH boş kontenjanlar taban puanları ve başarı sıralamaları' sorgulamaları yapılıyor. İşte boş kontenjanlar ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:20
LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 | MEB 2023-2024 LGS boş kontenjanlar taban puanları ve başar sıralamaları

LGS BOŞ KONTENJAN SORGULA 2023 | MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS), yaklaşık 1,5 milyon adayın katılımıyla gerçekleşti. Tercihlerin alınmasının ve tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları, 31 Temmuz 2023 tarihinde adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla boş kontenjanları merak eden aday ve velilerin araştırdığı Fen, Anadolu, Anadolu Meslek, İmam Hatip Lisesi illere göre boş kontenjan listesini haberimizde derledik.

LGS 2023 BOŞ KONTENJAN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ TERCİH LİSTESİ VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

ANADOLU LİSELERİ TERCİH LİSTESİ VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ TERCİH LİSTESİ VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

İMAM HATİP LİSELERİ TERCİH LİSTESİ VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

2023 LGS KONTENJANLAR

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek. Bu yerleştirmelerin dağılımı ise şöyle:

ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

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