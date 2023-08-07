FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU 2023? | 🌰TMO fındık taban fiyatı ne kadar oldu? İl il en düşük, en yüksek fındık fiyatları

FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU 2023? | Fındıkta hasat zamanının gelişiyle birlikte bu yılın tavan ve taban fiyatları merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz sene tavanı 54, tabanı ise 46 TL olarak açıklanan fındık fiyatlarında illere göre taban ve tavan fındık fiyatları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

TMO FINDIK TABAN FİYATI NE KADAR OLDU?

2023 yılı fındık taban ve tavan fiyatları henüz açıklanmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ağustos günü gerçekleşecek Kabine Toplantısının ardından fındık fiyatlarını kamuoyuna duyurması beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2022 FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz yıl yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, tavanı 54, tabanı ise 46 Lira olarak belirtilen fındık fiyatları, 30 Temmuz 2022'de kamuoyuna ilan edilmişti.

İL İL EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK FINDIK FİYATLARI

TMO'nun resmi internet sitesinde, konuyla ilgili paylaşılan metinde şu ifadeler yer alıyor:

Trabzon, Kocaeli, Ordu ve Samsun Başmüdürlükleri stoklarımızda bulunan 2022 yılı mahsulü 23.000 ton Levant Kalite kabuklu fındıklar, Trabzon Başmüdürlüğü stoklarımızda bulunan 2022 yılı mahsulü 2.840 ton Sivri Kalite kabuklu fındıklar %50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde 13 Haziran itibarıyla serbest satışa açılmış olup satış fiyatlarımız;

2022 mahsulü Levant Kalite Kabuklu Fındıklar için 68,00 TL/Kg,

2022 mahsulü Sivri Kalite Kabuklu Fındıklar için 65,00 TL/Kg, olarak uygulanacaktır.

Kocaeli Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 2021 yılı mahsulü Levant Kalite kabuklu fındıkların satış fiyatı; yapılacak analiz sonucu 2022 yılı mahsulü Levant Kalite kabuklu fındıklar için oluşacak satış fiyatı üzerinden %8 indirim uygulanarak belirlenecektir. Numune talep edilmesi halinde KDV dâhil 75,00 TL/Kg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde karşılanacaktır. Satışlar; Trabzon, Kocaeli, Ordu ve Samsun Başmüdürlüklerince yapılacaktır.